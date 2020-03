Spektakularny wślizg. Od zera do bohatera w kilka sekund

Znajdujący się w czołówce gospodarze przegrywali od 21. minuty. Toma Glovera pokonał wtedy Tate Russell. Melbourne City zdołało wyrównać jeszcze przed przerwą za sprawą Jamiego Maclarena.

Do najważniejszej akcji meczu doszło jednak w 69. minucie. Zaczęło się od fatalnej próby odegrania piłki głową do własnego bramkarza w wykonaniu Gooda. Futbolówkę przejął doświadczony reprezentant Irlandii Simon Cox. Napastnik gości minął golkipera i mając przed sobą już tylko pusta bramkę, zapewne zastanawiał się, w jaki sposób zamanifestować swoją radość po trafieniu.

Tymczasem, jak spod ziemi, wyrósł ten sam Good, który kilka sekund wcześniej popełnił ogromny błąd. Obrońca Melbourne City zdołał dogonić napastnika i rozpaczliwym wślizgiem wybić mu piłkę spod nóg, tuż przed linią bramkową.

Uczestnik Euro 2012 musi się tłumaczyć

"Znakomita interwencja w wykonaniu Curtisa Gooda, ale Simon Cox będzie musiał się tłumaczyć", skomentował na Twitterze były reprezentant Australii Ned Zelic.



Great defending in the end from Curtis Good - but Simon Cox has some explaining to do https://t.co/sHMkdJZXkd — Ned Zelic (@NedZelic) March 14, 2020





26-letni Good do tej pory raz wystąpił w kadrze narodowej. Piłkarzem Melbourne City jest od 2018 roku. Wcześniej przez sześć lat terminował w Newcastle United, jednak w pierwszej drużynie Srok wystąpił tylko raz – w Pucharze Anglii. Był wypożyczany do Bradford City i Dundee United.

Zdecydowanie bardziej znaną postacią w piłkarskim świecie jest Cox. 32-latek ma za sobą grę w Premier League w barwach West Bromwich Albion, natomiast dla Nottingham Forest i Reading strzelał gole w Championship. W 2012 roku znalazł się w kadrze Irlandii na mistrzostwa Europy. W sumie w reprezentacji rozegrał 30 meczów i strzelił cztery gole.

Spotkanie na AAMI Park zakończyło się remisem 1:1. Melbourne City jest drugie w tabeli. Do prowadzącego Sydney FC traci dziesięć punktów. Western Sydney Wanderers zajmuje ósme miejsce. Piłkarzem tego klubu jest Radosław Majewski, który zaraz po transferze nabawił się poważnej kontuzji i na ligowy debiut musi jeszcze poczekać.