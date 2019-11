Do tej pory zrobił to tylko Messi. "Czteropak" Lewandowskiego najszybszy w historii

TAK RELACJONOWALIŚMY MECZ CRVENA ZVEZDA - BAYERN W EUROSPORT.PL

"Lewy" niczym walec. W kwadrans strzelił cztery gole, Bayern rozniósł Serbów Piąty kolejny... czytaj dalej » Choć na przerwę wtorkowego starcia w Belgradzie schodził z zerowym dorobkiem, w drugiej połowie rozkręcił się już na dobre. Bramkarza serbskiego zespołu pokonał czterokrotnie między 53. i 68. minutą. Nietrudno zgadnąć, że lista osiągnięć, jakie udało się pobić Polakowi, jest długa i imponująca.

Lewandowski w jednym rzędzie z Messim

"Lewy" stał się dopiero drugim zawodnikiem w 27-letniej historii Ligi Mistrzów, który popisywał się czterema golami w dwóch różnych meczach rozgrywek. 31-latek w przeszłości "czteropakiem" skarcił też Real Madryt w półfinale Ligi Mistrzów w 2013 roku.

Innym graczem, który dokonał tego samego podczas dwóch wieczorów Ligi Mistrzów, jest Lionel Messi. Piłkarz Barcelony trafiał czterokrotnie przeciwko Arsenalowi i Bayerowi Leverkusen, choć z niemieckim rywalem zdobył łącznie pięć bramek.



Only two players have scored 4+ goals in a single Champions League game in two different matches:



Lionel Messi

vs. Arsenal

vs. Leverkusen



Robert Lewandowski

vs. Real Madrid

vs. Red Star



Ridiculous. pic.twitter.com/23KjiZUhaD — Coral (@Coral) November 26, 2019





14 minut i 31 sekund

Polak w niektórych statystykach jest nawet lepszy od Messiego. W Belgradzie na skompletowanie piłkarskiego pokera potrzebował dokładnie 14 minut i 31 sekund. Nikt w dziejach najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek równie ekspresowy pod tym względem nie był.



Robert Lewandowski scored 4 goals in 14 minutes and 31 seconds tonight.



Fastest Champions League quadruple

10 goals in 5 games in Europe

27 in 20 this season#FKCZFCBpic.twitter.com/WcudjlOtxe — DW Sports (@dw_sports) November 26, 2019

Korespondencyjny pojedynek z Benzemą

Lewandowski dołączył też do elitarnego grona zawodników z ponad 60 bramkami w Champions League. Wspominany Messi zajmuje w klasyfikacji najskuteczniejszych drugie miejsce - 113 bramek. Liderem jest Cristiano Ronaldo - 127. Podium uzupełnia Raul z 71 golami.

O bramkę przed naszym rodakiem, który w Lidze Mistrzów trafił już 63 razy, znajduje się Karim Benzema z Realu Madryt. Francuz we wtorek prowadził korespondencyjny pojedynek z "Lewym", bo dwukrotnie pokonywał bramkarza Paris Saint-Germain.



Only five players in Champions League history have scored 60 goals in the competition:



Cristiano Ronaldo (127)

Lionel Messi (113)

Raúl (71)

Karim Benzema (64)

Robert Lewandowski (63)



Benzema and Lewandowski scored six between them tonight. pic.twitter.com/9NcOMWVSvp — Coral (@Coral) November 26, 2019

Crvena Zvezda - Bayern Monachium 0:6 (0:1)

(Goretzka 14', Lewandowski 53', 60', 64', 68', Tolisso 89')

WYNIKI WTORKOWYCH MECZÓW:



Grupa A:

Galatasaray - Club Brugge 1:1

Real Madryt - PSG 2:2



Grupa B:

Crvena Zvezda - Bayern 0:6

Tottenham - Olympiakos 4:2



Grupa C:

Atalanta - Dinamo 2:0

Manchester City - Szachtar Donieck 1:1



Grupa D:

Lokomotiw Moskwa - Leverkusen 0:2

Juventus - Atletico 1:0

Drużyny, które już zapewniły sobie wyjście z grupy:

Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Juventus, Real Madryt, Tottenham