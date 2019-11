"Lewandowski schodzi z boiska. Najlepsze, co nam się przytrafiło"

20.11 | - Ten piasek na pewno nie pomagał, utrudniał, ślizgaliśmy się trochę. Całe szczęście, że nikt poważnej kontuzji nie złapał, nie mówię tu o Kamilu Gliku, ale bardziej o sytuację na murawie. Mięśnie odczuwają to na drugi dzień. Mam nadzieję, że nie tylko stadion narodowy, ale rząd i PZPN usiądą do rozmów i zastanowią się nad rozwiązaniem. Wiadomo, że nie od dziś murawa wygląda jak wygląda - stwierdził kapitan Polaków Robert Lewandowski.

"Lewy" niczym walec. W kwadrans strzelił cztery gole, Bayern rozniósł Serbów Piąty kolejny... czytaj dalej » We wtorkowy wieczór w Belgradzie Bayern rozgromił mistrza Serbii 6:0, z czego Lewandowski strzelił cztery gole. Napastnik reprezentacji Polski został dopiero drugim piłkarzem w historii Ligi Mistrzów, który skompletował dwa czteropaki. Wcześniej takiej sztuki dokonał Lionel Messi. Ale nikt nie zdobył czterech bramek tak szybko jak Lewandowski. Polak potrzebował do tego dokładnie 14 minut i 31 sekund. Pobił rekord Cristiano Ronaldo.

Rozłożył Serbów na łopatki

Lewandowski rozłożył Serbów na łopatki między 53. a 68. minutą. Najpierw wykorzystał rzut karny, po czym strzelił trzy kolejne gole z akcji. W 77. minucie Hansi Flick zdecydował się go zmienić, wprowadzając Thomasa Muellera. Mimo że Lewandowski najchętniej nigdy by się nie zatrzymywał, nie miał najmniejszych pretensji do trenera o przedwczesne ściągnięcie z boiska. Cały czas był szeroko uśmiechnięty i wyściskał się z Flickiem.

"77. minuta. Robert Lewandowski schodzi z boiska. Do tej pory to najlepsze, co nam się przytrafiło w tej połowie" - komentował na gorąco twitterowy profil Crvenej Zvezdy, a żartobliwy tweet błyskawicznie rozszedł się po mediach społecznościowych.



77' Robert Lewandowski subbed off. By far the best thing that happened in this half. #fkcz#ucl — FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) November 26, 2019

Po srogim laniu nikomu w klubie z Belgradu nie było jednak do śmiechu.

- To wielkie rozczarowanie. Musimy się z tym przespać i wyciągnąć wnioski. Zwycięstwo Bayernu było w pełni zasłużone. Byli lepsi pod każdym względem. Pokazali wielką moc, ale jestem zaskoczony brakiem energii po naszej stronie. Baliśmy się - powiedział trener Crvenej Zvezdy Vladan Milojević.

Kibice docenili klasę

- Bayern jest na innym poziomie. Cieszyliśmy się, że mogliśmy być częścią Ligi Mistrzów. Ale ten występ boli. Bayern jeszcze podkręcił tempo w porównaniu z naszym meczem trzy tygodnie temu. Byli bardzo, bardzo silni w ataku. Kontrowali też bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście wygrali w pełni zasłużenie - wtórował swojemu szkoleniowcowi Marko Marin.

- My mieliśmy może ze dwie sytuacje, kiedy wymieniliśmy trzy lub cztery podania. Zagraliśmy bez pewności siebie, źle zaczęliśmy, a potem tylko goniliśmy piłkę i broniliśmy przez 90 minut - żałował.

Klasę Lewandowskiego docenili kibice Crvenej Zvezdy, którzy pożegnali go owacją na stojąco.

Crvena Zvezda - Bayern Monachium 0:6 (0:1)

(Goretzka 14', Lewandowski 53', 60', 64', 68', Tolisso 89')

WYNIKI WTORKOWYCH MECZÓW:



Grupa A:

Galatasaray - Club Brugge 1:1

Real Madryt - PSG 2:2



Grupa B:

Crvena Zvezda - Bayern 0:6

Tottenham - Olympiakos 4:2



Grupa C:

Atalanta - Dinamo 2:0

Manchester City - Szachtar Donieck 1:1



Grupa D:

Lokomotiw Moskwa - Leverkusen 0:2

Juventus - Atletico 1:0