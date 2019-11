"Lewy" nieskuteczny, Bayern i tak prowadzi

Teraz swoich sił próbował Coutinho, ale uderzał zdecydowanie za słabo, by zaskoczyć Borjana.

Lewandowski sam na sam z golkiperem i... nie trafił w światło bramki! Jak on tego nie strzelił?

Ecco l'undici con cui scenderà in campo la Juve #JuveAtleti #JuveUCL pic.twitter.com/HAgWtpzeLW

20:26

W grupie D Atletico Madryt musi wygrać w Turynie, by dołączyć do pewnego już awansu Juventusu Wojciecha Szczęsnego. Jeśli podopiecznym Diego Simeone nie uda się ta sztuka, to w ostatniej kolejce zagrają o główną stawkę z Lokomotiwem Moskwa Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa.