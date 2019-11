"Lewy" niczym walec. W kwadrans strzelił cztery gole, Bayern rozniósł Serbów

iłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, przyczyniając się do zwycięstwa obrońców tytułu nad Borussią Dortmund 4:0 w hicie niemieckiej ekstraklasy. Polak trafił do siatki w każdej z 11 kolejek i do tej pory w tym sezonie zdobył już 16 goli.

Choć "Lewy" był chwalony po wygranym 4:0 sobotnim meczu z Fortuną Duesseldorf, to po raz pierwszy tej jesieni nie trafił wówczas w meczu Bundesligi. Przerwał tym samym serię jedenastu kolejnych spotkań z przynajmniej jedną bramkę w lidze niemieckiej. Niepowodzenie to musiał więc powetować sobie w stolicy Serbii. I zrobił to w najlepszym możliwym stylu.

Lewandowski do bramki rywali trafił już w pierwszej połowie, gdy pocelował technicznym uderzeniem w samo okienko. Asystujący mu Corentin Tolisso chwilę wcześniej zagrał piłkę ręką. W tej części gry trafił więc tylko Leon Goretzka, który strzałem głową wykorzystał dośrodkowanie Philippe Coutinho z rzutu wolnego. Polski supersnajper najlepsze zostawił więc sobie na to, co przyszło po przerwie.

Piłkarski poker

Najpierw, w 53. minucie, z typowym dla siebie wielkim spokojem wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył. Siedem minut później tylko się rozkręcał, gdy z bliska dołożył nogę po zgraniu Tolisso. To wciąż była zapowiedź tego, co miało nadejść w kolejnych minutach.

Hat-tricka Polak skompletował po czterech minutach, gdy urwał się obrońcom i uderzeniem głową nie dał szans bramkarzowi Crveny. Strzelecki poker nadszedł po kolejnych czterech minutach, gdy po klepce z Ivanem Perisiciem Lewandowski zagarnął piłkę w polu karnym rywali i po raz kolejny nie miał za grosz litości dla rywali. Tym samym 31-latkowi udało się ustrzelić cztery gole w zaledwie kwadrans i po raz kolejny złotymi zgłoskami zapisać się na kartach historii.

Rekord za rekordem

Od czego tu zacząć? 14 minut i 31 sekund – tyle dokładnie zajęło Polakowi zdobycie wszystkich czterech bramek. Jest to oczywiście rekord rozgrywek.



"Lewy" stał się też dopiero drugim piłkarzem w dziejach Ligi Mistrzów, który w dwóch meczach popisywał się strzeleckim pokerem. Drugim jest Leo Messi.



Statystyki Polaka z tego sezonu są wręcz zatrważające. W 20 meczach wszystkich rozgrywek trafił 27-krotnie, w Champions League ma natomiast dziesięć goli i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji strzelców.

W Londynie też 6 goli

Dla pewnego już wcześniej awansu Bayernu w meczu tym trafił jeszcze Tolisso. Sześć bramek padło w innym spotkaniu tej grupy. Tottenham pokonał 4:2 Olympiakos, choć drużyna wracającego do Ligi Mistrzów Jose Mourinho już w 19. minucie przegrywała 0:2. Spurs dołączyli zatem do monachijczyków i są w najlepszej szesnastce Europy.

Crvena Zvezda - Bayern Monachium 0:6 (0:1)

(Goretzka 14', Lewandowski 53', 60', 64', 68', Tolisso 89')

