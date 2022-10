Ronaldo podpadł trenerowi. "Zajmę się tym"

W ostatnią niedzielę Ronaldo wrócił do pierwszego składu United w meczu z Newcastle, ale nie grał zbyt dobrze i został zmieniony w 72. minucie. Portugalczyk był sfrustrowany decyzją trenera Erika ten Haga. Gdy siadał na ławkę rezerwowych, wielokrotnie kręcił głową z niezadowolenia. Manchester wygrał w hicie ligi. Fabiański nie zatrzymał Liverpoolu Manchester United... czytaj dalej »

Ten Hag: nie rozmawiałem z nim

W środowy wieczór 37-latek musiał zadowolić się rolą rezerwowego. Holenderski menedżer od początku meczu z Tottenhamem do gry desygnował Marcusa Rashforda. Gole na Old Trafford dla gospodarzy strzelali Fred (w 47. minucie) i Bruno Fernandes (69.). Wygrana mogła być bardziej okazała, ale znakomicie w bramce londyńczyków spisywał się Hugo Lloris.

Ronaldo w drugiej połowie rozgrzewał się przy linii bocznej, licząc z pewnością, że pojawi się na placu gry. Między 76. a 87. minutą Ten Hag wpuścił na murawę trzech zawodników (na pięciu możliwych). W tym gronie nie było jednak Portugalczyka, który dał upust swojej frustracji.

Kamery pokazały, jak jeszcze przed zakończeniem meczu udaje się do szatni. Rozpoczynała się wówczas 90. minuta. Był zły - schodząc z boiska, zlekceważył dzieci, które chciały przybić z nim "piątkę".



Al mejor de la historia no lo puedes humillar. No puedes ningunearlo. No puedes tratarlo como alguien cualquiera.



Bravo, @Cristiano, por mostrar tu autoridad. pic.twitter.com/UltRXquk6H — CR7STIANISMO (@Cr7stianismo_) October 19, 2022

Po meczu menedżer United gościł w studiu na antenie Amazon Prime Video. Nie mogło nie paść pytanie o incydent z udziałem Ronaldo. - Widziałem go, ale nie rozmawiałem z nim po meczu. Zajmę się tym jutro. Dziś cieszymy się z tego zwycięstwa i musimy odzyskać siły po meczu - stwierdził Ten Hag.



"I will deal with that tomorrow"



Erik ten Hag gives his reaction to Cristiano Ronaldo walking down the tunnel before the end of #MUNTOT...#PLonPrimepic.twitter.com/A0QQwxcBLj — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) October 19, 2022

Sfrustrowany

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki nie ma z nim łatwo, odkąd Holender został latem nowym menedżerem United. W Premier League na 10 kolejek tylko dwukrotnie zaczynał mecz w wyjściowym składzie. Dwa razy w ogóle nie wstał z ławki.

W 12 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach dorobek Cristiano wynosi dwa gole i asysta.