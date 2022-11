Ronaldo zaatakował. "Czuję się zdradzony"

Portugalczyk zawitał do programu znanego brytyjskiego dziennikarza Piersa Morgana. Na 90-minutową rozmowę przyszedł ubrany elegancko. Szykowne spodnie i marynarka, do tego biały t-shirt.

Przez chwilę było miło, ale on nie przyszedł wdzięczyć się do kamer. Przyznał, że przeżywa najcięższe chwile, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W kwietniu on i jego partnerka stracili dziecko.

W końcu Ronaldo wytoczył najcięższe działa.

- Czuję się zdradzony. Zdradził mnie Manchester United – rzucił.



“I feel betrayed”. Cristiano Ronaldo.@PiersUncensoredpic.twitter.com/VJ2FO84SVA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2022





To o klubie, któremu zarzuca "brak empatii". Ten brak wsparcia miał zauważyć w lipcu, gdy jego trzymiesięczna córka trafiła do szpitala.

Ronaldo ma też dość bycia "czarną owcą", jak się określił. Bo on, podtrzymywał, oskarżany jest o wszystko, co złe w klubie.

Ronaldo: nie szanuję go

Ale to nie był koniec ofensywy.

- Nie szanuję go, bo on nie szanuje mnie. Jeśli ty mnie nie szanujesz, to ja nie zamierzam szanować ciebie – to z kolei o trenerze w MU, Eriku ten Hagu.

Zanosi się na burzliwe rozstanie.

Ronaldo trzy tygodnie temu odmówił wejścia na boisko jako rezerwowy w meczu ligowym. Obrażony, jeszcze przed końcem spotkania, opuścił ławkę rezerwowych i udał się do szatni.

Dostało się także poprzednikowi Ten Haga.

- Ralf Rangnick? Jeśli nie jesteś trenerem, to jak zamierzasz prowadzić Manchester United. Zresztą, nigdy o nim nie słyszałem – kpił Ronaldo z Niemca, który od początku przychodził do klubu w roli trenera tymczasowego, strażaka, który ma ugasić pożar szalejący na Old Trafford.

Jedną nogą w Portugalii

Od wielu tygodni Ronaldo wysyłał czytelne sygnały, że jest niezadowolony ze swojej pozycji w drużynie. Latem nie brakowało spekulacji, że chętnie zmieniłby pracodawcę, ale pozostał w Manchesterze.

Przed paroma dniami portugalskie media rozpisywały się, że powrót piłkarza do ojczyzny jest przesądzony. Kapitan reprezentacji Portugalii ma kończyć budowę willi, która znajduje się w podlizbońskim kurorcie Cascais. Rozpoczął również procedurę rejestracji swoich dzieci w prywatnej brytyjskiej międzynarodowej szkole pod Lizboną.

Ronaldo ma 37 lat, przed nim piąte mistrzostwa świata. Przed poprzednim sezonem wrócił do United, chcąc napisać drugi rozdział w tym klubie