Od razu zdjął medal, nie podał ręki. Ronaldo nie cierpi przegrywać

Niedzielny mecz między mistrzem Włoch (Juventus) a zdobywcą krajowego pucharu (Lazio) został rozegrany w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej.

Rzymska ekipa - podobnie jak dwa tygodnie wcześniej w Serie A - zwyciężyła 3:1 po golach Luisa Alberto, Senada Lulicia oraz Danilo Cataldiego. Dla pokonanych trafił Paulo Dybala.

Seria CR7 przerwana

Drużyna Starej Damy - a zwłaszcza Ronaldo - musiała przełknąć gorycz porażki. Portugalczyk miał czego żałować. W ten sposób zakończyła się jego seria 14 z rzędu wygranych finałów (biorąc pod uwagę występy w Realu Madryt, Juventusie i w reprezentacji). Poprzednio mecz o trofeum przegrał w 2013 roku, gdy Królewscy nie dali rady Atletico Madryt w decydującym spotkaniu o Puchar Hiszpanii.

Źródło: Getty Images CR7 nie pomógł Juventusowi

Ronaldo podczas pomeczowej ceremonii w Rijadzie pozwolił wręczyć sobie medal, ale zaraz zdjął go z szyi. Przy okazji nie podał ręki jednemu z oficjeli. Był wyraźnie sfrustrowany.



"Ronaldo's not one for silver medals, is he?"



CR7 was not having it. Straight off. pic.twitter.com/oy81C82xQO — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 22, 2019





Lazio sięgnęło po Superpuchar Włoch po raz piąty (poprzednio w 1998, 2000, 2009 i 2017). Juventus zwyciężał osiem razy w historii, m.in. w ubiegłym roku.