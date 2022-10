Zawieszony Ronaldo odpowiada oświadczeniem. Nie przeprosił

Ronaldo wrócił do Manchesteru w trakcie poprzedniego sezonu

Czerwone Diabły ograły londyńczyków 2:0. Zanotowały przy tym najlepszy występ w sezonie, a mimo to uwaga mediów skupiła się w głównie na wybryku Portugalczyka. Ten zszedł do szatni z ławki rezerwowych jeszcze przed zakończeniem spotkania, czym wprawił w osłupienie całe Old Trafford.

To że odpowie za swoje zachowanie oznajmił od razu trener Manchesteru. Piłkarza szybko spotkała krytyka ze strony kibiców i byłego zasłużonego bramkarza United - Petera Schmeichela.

Ostatecznie decyzja zapadła już w czwartek. Ronaldo nie znajdzie się w kadrze na mecz z Chelsea.

Zareagował oświadczeniem

Portugalczyk szybko zorientował się, że znalazł się w trudnym położeniu i ma niewiele na swoją obronę. Ze wszystkiego starał się wyjść z twarzą, wydając w czwartek oświadczenie. W nim zapewnia o swoim profesjonalnym wykonywaniu obowiązków i zaledwie po części tłumaczy się z tego, co zrobił.

"Zawsze starałem się żyć i grać z poszanowaniem kolegów, rywali i trenerów. To się nie zmieniło, ja się nie zmieniłem. Jestem tą samą osobą i tym samym profesjonalistą co 20 lat temu. (...) Zawsze starałem się być przykładem dla młodszych zawodników, dorastających w zespołach, w których grałem. Niestety nie zawsze jest to możliwe, czasami emocje biorą górę" - pisze Ronaldo.

Zawodnik zapewnił, że w najbliższych dniach zamierza ciężko trenować i trzymać kciuki za kolegów.

"Jesteśmy Manchesterem United i musimy pozostać zjednoczeni. Wkrótce będziemy razem" - zakończył.

Przeprosin w oświadczeniu brak.



Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Nie mogą się dogadać

Stosunki na linii piłkarz - klub są napięte od dłuższego czasu. Przed rozpoczęciem sezonu Ronaldo liczył na wyprowadzkę z Manchesteru, bo nie podobało się mu, że zespół nie będzie miał okazji walczyć w Lidze Mistrzów.

Sam poprosił o transfer, ale chętnych brakowało. Nowy trener Erik ten Hag przyznał w końcu, że liczy na pomoc zawodnika. Tyle że sam na niego rzadko stawia. Sporadycznie daje mu grać od pierwszej minuty. W ośmiu występach piłkarz zdobył zaledwie osiem bramek.