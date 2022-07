Ronaldo wraca. "Król wystąpi"

Ronaldo przez cały lipiec przygotowywał się do sezonu 2022/23 indywidualnie. W tym czasie Portugalczyk nie pojawił się ani na jednym treningu Czerwonych Diabłów, co tylko podsycało plotki o jego ewentualnym transferze do innego klubu. Wiadomość do Ronaldo. "Nie jesteś tu mile widziany" Mnożą się... czytaj dalej »

Brytyjskie media na każdym kroku informowały, że gwiazdor chciałby odejść w przypadku pojawienia się satysfakcjonującej oferty, co z kolei wiąże się z brakiem awansu United do fazy grupowej obecnej edycji Ligi Mistrzów.

Ronaldo w kadrze na ostatni sparing przed startem ligi

Kibice ekipy z Old Trafford mogli mieć powody do niepokoju, tym bardziej że Ronaldo zabrakło w kadrze na przedostatni sparing przed startem sezonu przeciwko Atletico Madryt (30 lipca).

Kiedy w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, czy znakomity napastnik ostatecznie zostanie w klubie, głos zabrał sam zainteresowany.

"Król wystąpi w niedzielę" - napisał w mediach społecznościowych Ronaldo, potwierdzając, że znajdzie się w składzie na mecz z Rayo Vallecano, który odbędzie się dzień po starciu z Atletico (31 lipca).



Cristiano Ronaldo announced on Instagram that he will be back on the pitch for Manchester United against Rayo Vallecano on Sunday:



"Sunday, the king plays " pic.twitter.com/7rGVcwpJK3 — Football Tweet (@Football__Tweet) July 29, 2022





Spotkanie z zespołem z La Liga będzie dla United próbą generalną przed rozpoczynającym się sezonem Premier League. Na inaugurację ligi angielskiej podopieczni Erika ten Haga zmierzą się na własnym stadionie z Brighton (7 sierpnia).