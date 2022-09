Widok jak po walce bokserskiej. Cristiano Ronaldo zderzył się z bramkarzem rywali

W Goa w Indiach odsłonięto pomnik Cristiano Ronaldo, piłkarza Manchesteru United i reprezentacji Portugalii. „Selecao das Quinas” są w tym rejonie bardzo popularni (miasto było niegdyś portugalską kolonią), a inicjatorzy postawienia tam pomnika CR7 liczą, że będzie on inspirował młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Ronaldo chce grać co najmniej do Euro 2024 Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Niebezpieczna sytuacja miała miejsce na początku rywalizacji, pod koniec pierwszego kwadransa gry. Wówczas do piłki zagranej przez jednego z Portugalczyków oraz podbitej przez piłkarza czeskiego wyskoczyli właśnie wspominany Ronaldo oraz golkiper gospodarzy.

Vaclik poleciał w powietrze z pełnym impetem i kompletnie staranował jednego z najlepszych piłkarzy naszych czasów. 37-latek padł na ziemię jak rażony prądem i przez pewien czas miał problem, aby podnieść się z murawy.

Po krótkiej chwili z pomocą przyszli mu reprezentacyjni medycy, którzy przede wszystkim na początku mieli zatamować krwawienie z nosa pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. To udało się dosyć szybko, dzięki czemu gwiazdor już niedługo, oczywiście po konsultacji z lekarzami, mógł powrócić do gry, zaopatrzony w zabezpieczający plaster na nosie.



Cristiano Ronaldo face injury vs Czech Republic pic.twitter.com/P6xLWmemXn — Football #2 (@football34_2) September 24, 2022





Jak widać poniżej, na początkowych ujęciach tuż po zdarzeniu wyglądał jednak co najmniej jak po dwunastorundowym maratonie w walce bokserskiej. I to maratonie raczej przegranym.