Ronaldo pęka z dumy. Historyczny mecz w reprezentacji

Ronaldo do tej pory rekord dzielił z Baderem Al-Mutawą z Kuwejtu.



Portugalczyk w seniorskiej reprezentacji zadebiutował 20 sierpnia 2003 w meczu z Kazachstanem, wygranym 1:0. "CR7" - po objęciu kadry przez hiszpańskiego trenera Roberto Martineza - nadal należy do podstawowych zawodników kadry.

Źródło: Getty Images Cristiano Ronaldo ma powody do satysfakcji

Rekordy Ronaldo

Fernando Santos o stresie przed debiutem. "To odpowiedzialność" Dzień przed... czytaj dalej » Ronaldo w karierze strzelił też rekordową liczbę 120 goli dla swojej ojczyzny. Dwie bramki zaaplikował w czwartek Liechtensteinowi. Trafił z rzutu karnego i z wolnego.

Pojawiły się znaki zapytania, co do jego międzynarodowej przyszłości po tym, jak opuścił boisko we łzach po wyeliminowaniu Portugalii przez Maroko w ćwierćfinale MŚ, ale został powołany na pierwsze zgrupowanie po mundialu.



Martinez przyznał, że Ronaldo "jest bardzo ważny dla zespołu", a on nie zamierza patrzeć na wiek.



- Rekordy są moją motywacją. Byłbym z tego dumny, gdybym został piłkarzem z największą liczbą występów w historii - przyznał Ronaldo przed spotkaniem z Liechtensteinem.

Jak można było się spodziewać, sam mecz był jednostronnym widowiskiem. Portugalia z łatwością wygrała 4:0. Oprócz Ronaldo trafiali także Joao Cancelo i Bernardo Silva.

Piłkarze z największą liczbą występów w reprezentacji:

1. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 197

2. Bader Al-Mutawa (Kuwejt) - 196

3. Soh Chin Ann (Malezja) - 195

4. Ahmed Hassan (Egipt) - 184

5. Ahmed Mubarak (Oman) - 183

6. Sergio Ramos (Hiszpania) - 180

7. Andres Guardado (Meksyk) - 179

8. Mohamed Al-Deayea (Arabia Saudyjska) - 178

9. Claudio Suarez (Meksyk) - 177

10. Gianluigi Buffon (Włochy) - 176