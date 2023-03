Oszaleli, gdy zobaczyli Ronaldo w tej maszynie. Wyprodukowano tylko dziesięć sztuk

Dwa lata temu Ronaldo został właścicielem samochodu Bugatti Centodieci, który kosztował ponad 10 milionów euro. Jednak aż do środy nikt nie widział go w tym unikatowym aucie. Portugalczyk pojawił się w nim za kierownicą na ulicach Madrytu i wywołał prawdziwą sensację. Fani od razu otoczyli piłkarza Al-Nassr i zaczęli robić mu zdjęcia.



Real Madrid legend Cristiano Ronaldo was seen in Madrid last night driving his two-seater 1,600 horsepower Bugatti Centodieci. There are only ten models of this car made.



— @marcapic.twitter.com/FgIzV2gvB8 — Madrid Universal (@MadridUniversal) March 29, 2023





Jeden z dziesięciu

Ronaldo jest posiadaczem siódmego z dziesięciu powstałych egzemplarzy. Jego model jest białego koloru i ma portugalskie tablice rejestracyjne. Gdy samochody pojawiły się w 2019 roku wyceniano je na 8 milionów euro, ale doliczając do tego podatki kwota, którą musiał zapłacić potencjalny nabywca wynosiła ponad 10 milionów euro. To ponad 46 milionów złotych.

Jednak pieniądze nie były najtrudniejszą kwestią przy pozyskiwaniu tego auta. Decyzja, do kogo trafi hipersamochód należała do Bugatti. Jednym ze szczęśliwców okazał się właśnie były zawodnik m.in. Realu Madryt i Manchesteru United.

Centodieci jest wyposażone w 8-litrowy silnik W16, który jest w stanie wygenerować oszałamiające 1600 KM mocy, a do 100 km/h rozpędza się w 2,1 sekundy. Prędkość maksymalna to 380 km/h.