Ronaldo ponownie z piłkarskim Oscarem. "To był dziwny rok"

Do licznych nagród, które zdobył w swojej karierze, Cristiano Ronaldo dorzucił kolejną. Tym razem wybrano go najlepszym piłkarzem 2020 roku w Serie A na Gran Gala del Calcio, gali nazywanej we Włoszech rozdaniem piłkarskich Oscarów. Nagrodę tę wspólnie przyznają piłkarze, trenerzy i sędziowie.

- Chcę podziękować moim kolegom, bez nich nie mógłbym tego osiągnąć. Dziękuję też wszystkim, którzy na mnie głosowali - mówił po wręczeniu statuetki.

Wyróżnienie Ronaldo nie powinno nikogo dziwić. Były piłkarz Realu Madryt w sezonie 2019/2020 zdobył 31 bramek w 33 meczach, a jego Juventus sięgnął po mistrzostwo Włoch. Podczas ceremonii Portugalczyk podzielił się swoimi przemyśleniami na temat trudnego roku, który upłynął pod znakiem walki z pandemią koronawirusa.

- To był dziwny rok. Nikt nie chciał, żeby tak wyglądał. Jednak na poziomie osobistym i klubowym było pozytywnie, ponieważ wygraliśmy ligę. Na początku trudno grało się przy pustych trybunach, ale udało nam się osiągnąć nasz cel, jakim było mistrzostwo - powiedział.

W trakcie trzech sezonów spędzonych we Włoszech Ronaldo strzelił wiele bramek. Podczas gali wreszcie dowiedzieliśmy się, która jest jego ulubioną. Portugalczyk wskazał trafienie w meczu z Sampdorią pod koniec 2019 roku.

- Było moim najlepszym w barwach Juve, jestem o tym przekonany – wyznał.

To właśnie wtedy wykonał imponujący skok, podczas którego zawisł na chwilę w powietrzu i idealnym strzałem głową pokonał bramkarza Sampdorii, Emila Audero. Jego gol zapewnił Juventusowi zwycięstwo 2:1.

Źródło: Getty Images Cristiano Ronaldo strzela gola Sampdorii

Jeszcze nie koniec

Ronaldo odniósł się też do swojej przyszłości, dając do zrozumienia, że nie ma zamiaru kończyć z futbolem.

- Czuję się bardzo zmotywowany. Myślę, że zaufanie, wytrzymałość i pasja są sekretem do kontynuowania gry w piłkę. Te elementy muszą współistnieć. W innym razie niemożliwa byłaby gra na tym poziomie w wieku 35, 36, 37 czy 40 lat – zaznaczył.

W trwającym sezonie 2020/21 Ronaldo nie zwalnia tempa. W dotychczasowych 23 spotkaniach strzelił 23 bramki, do których dorzucił dwie asysty. W Serie A Juventus zajmuje aktualnie 3. miejsce, tracąc do drugiego Milanu punkt, a do pierwszego Interu - 10. Zawodnicy z Turynu rozegrali jednak jeden mecz mniej.

Podczas gali wyróżnieni zostali również Gian Piero Gasperini z Atalanty, który został najlepszym trenerem roku, Daniele Orsato wygrał wśród sędziów, Cristiana Girelli z Juventusu została najlepszą piłkarką, a najlepszym zespołem okrzyknięto Atalantę.

Nagrody na Gran Gala del Calcio

Najlepszy piłkarz: Cristiano Ronaldo (Juventus)

Najlepszy trener: Gian Piero Gasperini z Atalanty

Najlepszy sędzia: Daniele Orsato

Najlepsza piłkarka: Cristiana Girelli z Juventusu

Najlepszy zespół: Atalanta

Najlepsza jedenastka: Donnarumma - Gosens, De Vrij, Bonucci, Theo Hernandez - Barella, Gomez, Luis Alberto - Dybala, Immobile, Ronaldo