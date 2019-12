Szampan uderzył Ronaldo do głowy. "Byłem odwodniony od płaczu"

Cristiano Ronaldo po meczu reprezentacji Portugalii, która pokonała 2:0 Luksemburg w eliminacjach do ME 2020.

Latający Ronaldo. "Wisiał w powietrzu z półtorej godziny" Piłkarskie Włochy... czytaj dalej » 10 lipca 2016, Stade de France pod Paryżem, Francja mierzy się z Portugalią.



Już na początku Dimitri Payet brutalnie fauluje Ronaldo. Ten zwija się z bólu. Jeszcze próbuje grać, ale w końcu musi się poddać. Murawę opuszcza na noszach.

Koledzy radzą sobie bez niego. Dają radę, po golu Edera w dogrywce Portugalia triumfuje 1:0. Jest mistrzem.

Zaczyna się świętowanie.

Ronaldo: nigdy nie piję, ale to był wyjątkowy dzień

Ronaldo pozwolił sobie na lampkę szampana. Tylko na tyle. Wystarczyło. - Ten szampan momentalnie uderzył mi do głowy, w czasie meczu płakałem tak bardzo, że musiałem się odwodnić - tłumaczy teraz CR7 platformie multimedialnej DAZN. - Nigdy nie piję, ale to był wyjątkowy dzień, podniosłem najważniejsze trofeum w mojej karierze. Śmiałem się i znowu płakałem. I trochę się wstawiłem.



34-letni Portugalczyk od alkoholu stroni - jego ojciec, pan Jose Dinis Aveiro, w roku 2005 przegrał walkę z tym nałogiem. Problemy miał też brat piłkarza, Hugo Aveiro. Jego, dzięki pomocy Cristiano, udało się uratować. To on prowadzi teraz muzeum CR7 na Maderze.