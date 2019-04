Juventus się przeliczył, on też. Złota Piłka uciekła Ronaldo

Największa gwiazda Juventusu Cristiano Ronaldo wyleczył uraz i wrócił do treningów przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów. Rywalem Starej Damy jest Ajax. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Amsterdamie w środowy wieczór. Rewanż w Turynie 16 kwietnia.

W pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów Juventus zremisował na wyjeździe z Ajaksem 1:1. We wtorek zostanie rozegrany rewanż na Allianz Stadium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.

16.04 | Po niezwykle emocjonującym meczu Ajax Amsterdam w wielkim stylu pokonał na wyjeździe Juventus 2:1 i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. W barwach turyńczyków doskonałą partię rozegrał Wojciech Szczęsny, ale nie był w stanie powstrzymać kapitalnie grających Holendrów.

Najpierw Real, teraz Juventus. Ajax wyeliminował kolejnego faworyta Po niezwykle... czytaj dalej » Ronaldo trafił do Juventusu po dziewięciu pełnych sukcesów latach w Realu Madryt. Z Królewskimi zawodnik z Madery zdobył wszystko, co było możliwe w piłce klubowej.

Pozbawiony złudzeń

Szefowie turyńskiego klubu zapłacili za niego prawie 120 milionów euro. To był najwyższy transfer w historii Serie A, który miał zmienić zespół prowadzony przez Massimiliano Allegriego. Drużyna w końcu miała zdobyć Puchar Europy, bo wygrywanie włoskiej ekstraklasy rok po roku nikogo już nie satysfakcjonowało.

Do wtorku do godz. 21.28 wszystko wydawało się być na dobrej drodze. Ronaldo pięknym strzałem głową zdobył bramkę dla gospodarzy. To było jego 126. trafienie w tych rozgrywkach. W dwumeczu Juventus wygrywał 2:1, bo w pierwszym starciu w Amsterdamie padł remis 1:1. Wtedy golem także popisał się CR7.

Chwilę później wyrównanie dał gościom 21-letni Donny van de Beek, a po zmianie stron zwycięstwo i niespodziewany awans do półfinału zapewnił holenderskiej ekipie zaledwie 19-letni kapitan Matthijs de Ligt.

Tym samym Ronaldo czwarty raz z rzędu nie wygra Ligi Mistrzów. Ten sezon skończy się dla niego rozczarowaniem. Po raz pierwszy od sezonu 2009/2010 Portugalczyk nie awansuje z drużyną do półfinału tych zmagań. Wtedy odpadł z Realem w 1/8 finału.

Łącznie w karierze 11-krotnie był w ćwierćfinałach i za każdym razem przechodził tę fazę. Dodatkowo strzelił w tej rundzie łącznie 24 bramki w karierze. Teraz mógł tylko załamać ręce po porażce.

Ronaldo w tym sezonie będzie mógł się "cieszyć" tylko z Superpucharu Włoch, który wywalczył na początku sezonu oraz z praktycznie pewnego Scudetto, a więc tytuł w Serie A.

Bez sukcesu w Lidze Mistrzów nie ma szans na Złotą Piłkę. Nie pomoże mu też to, że ma słabsze jak na siebie statystyki indywidualne. W 38 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach strzelił 26 goli i miał 12 asyst.

Juventus wygrał Puchar Europy dwukrotnie – w 1985 oraz 1996 roku. Od tego momentu pięciokrotnie był w finale, ale za każdym razem bez powodzenia. Pod wodzą obecnego szkoleniowca, a więc Massilmiliano Allegriego drużyna grała w najlepszej dwójce Ligi Mistrzów w 2015 i 2017 roku.