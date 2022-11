Manchester United "mocno rozczarowany" głośnym wywiadem Ronaldo. "Zlekceważył klub"

Ronaldo zaatakował. "Czuję się zdradzony" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Ronaldo w tym sezonie nie zabierał publicznie głosu. W sierpniu po kolejnych plotkach transferowych na temat jego odejścia z Old Trafford zapowiedział tylko: "Prawda będzie znana za kilka tygodni, gdy udzielę wywiadu".

Wkrótce publikacja całego wywiadu

Kibice czekali na niego długo, bo aż do niedzieli wieczorem. O ostatnich miesiącach 38-letni Portugalczyk opowiedział popularnemu brytyjskiemu dziennikarzowi Piersowi Morganowi. Fragmenty rozmowy opublikował dziennik "The Sun".

- Nie mam szacunku do Erika ten Haga, bo on nie okazał mi szacunku - wyjawił CR7. Zapytany, czy menedżer United chciał się go pozbyć z klubu, stwierdził wprost: - Nie tylko trener, ale jeszcze dwie czy trzy osoby w klubie. Czuję się zdradzony - grzmiał.

Oberwało się również władzom Czerwonych Diabłów. - Odkąd z klubu odszedł sir Alex Ferguson (w 2013 roku), w klubie nic się nie zmieniło. Postęp był zerowy, nawet jeśli chodzi o basen, jacuzzi czy siłownię. Zatrzymali się w czasie, co bardzo mnie zaskoczyło - dodał oburzony pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki.



”Since Sir Alex Ferguson left I saw no evolution in the club, the progress was zero.”



Don't miss Piers Morgan's 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano@piersmorgan@TalkTV#PMUpic.twitter.com/VextyEu7f9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022





Żalu w tym 90-minutowym wywiadzie było znacznie więcej. Kibice z pewnością poznają kolejne szczegóły w środę i czwartek, wtedy zostanie wyemitowana cała rozmowa.

Nie wróci już do Manchesteru? "Zarząd rozważy wszelkie opcje"

Na fragmenty publikowane przez Morgana i brytyjskie media, zdążyły już zareagować władze Czerwonych Diabłów. "Trener Erik ten Hag i koledzy Ronaldo nie rozumieją, dlaczego wygłosił on takie uwagi i są bardzo rozczarowani, że okazał brak szacunku klubowi" - twierdzi w artykule Sky Sports, a dziennikarz tej stacji Kaveh Solhekol dodał, że klub rozczarowany jest "sposobem i terminem wywiadu".

"Klub dowiedział się o nim dopiero wieczorem, kiedy przygotowywał się do powrotu z Londynu po meczu z Fulham" - napisał na Twitterze.

Wiele wskazuje na to, że tym wywiadem Portugalczyk zamknął sobie drogę powrotną do Manchesteru po zbliżających się mistrzostwach świata w Katarze.

"Manchester United prawdopodobnie rozważy teraz wszelkie opcje dotyczące Ronaldo. Zarząd i piłkarze nie rozumieją, dlaczego powiedział to, co powiedział. Są mocno rozczarowani, że w ten sposób zlekceważył klub, menedżera i kolegów z drużyny" - podkreślił dziennikarz Sky Sports.



Erik Ten Hag and Manchester United players are extremely disappointed with the manner and timing of Cristiano Ronaldo's interview. Club only found out about the interview as they were preparing to fly back from London this evening after the Fulham game. 1/3 — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) November 14, 2022





W ostatnim meczu przed przerwą na mistrzostwa świata Czerwone Diabły wygrały rzutem na taśmę z Fulham 2:1. Portugalczyk nie znalazł się w kadrze na to spotkanie.

"Ronaldo powiedziano w czwartek, że nie znajdzie się w wyjściowej jedenastce przeciwko Fulham, ale byłby w kadrze. On przekazał klubowi, że jest chory. Nikt w United nigdy nie okazał braku szacunku Ronaldo - nawet po tym, jak poprosił o odejście i po tym, jak odmówił wejścia jako rezerwowy przeciwko Spurs" - podsumował Solhekol.



Ronaldo was told on Thursday that he would not be in the starting XI against Fulham but he would have been in the squad. He told the club he was ill. No one at United has ever disrespected Ronaldo - even after he asked to leave & after he refused to come on as a sub v Spurs 3/3 — Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) November 14, 2022

Siostra go broni

W obronie Cristiano stanęła m.in. siostra piłkarza. "Zawsze będę z ciebie bardzo dumna, mój drogi bracie" - napisała Elma Aveiro na Instagramie.