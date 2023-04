Ronaldo odetchnął z ulgą. Incydent w Arabii Saudyjskiej zamieciony pod dywan

3.01 | Cristiano Ronaldo przyleciał do Arabii Saudyjskiej, by podpisać kontrakt z Al-Nassr.

Słynny Portugalczyk po mistrzostwach świata w Katarze dał się skusić ogromnymi zarobkami w Arabii Saudyjskiej i w tamtejszej lidze popisał się już 11 golami w 11 meczach. Jego zespół nie zdominował jednak rozgrywek (zajmuje drugie miejsce), a w ostatnim starciu frustracja Ronaldo dała o sobie znać. "Zachowanie Ronaldo to przestępstwo". Portugalczykowi grozi nawet deportacja Cristiano Ronaldo... czytaj dalej »

Nie zapanował nad nerwami

38-latek wyraźnie nie miał swojego dnia przy okazji wyjazdowego spotkania z Al-Hilal, które zakończyło się porażką Al-Nassr 0:2. Były gwiazdor Realu Madryt, Juventusu i Manchesteru United nie tylko nie był w stanie odmienić losów meczu, ale i zostawił po sobie bardzo złe wrażenie z powodu kilku incydentów.

W jednej z akcji rzucił się na swojego przeciwnika, zakładając mu duszenie, a następnie z impetem powalił na ziemię. Co ciekawe za taki faul został ukarany tylko żółtą kartką i mógł kontynuować grę.

Ronaldo nie poprzestał jednak na tym i nerwy puściły mu ponownie po ostatnim gwizdu sędziego. Świętujący zwycięstwo kibice Al-Hilal postanowili wówczas zadrwić z Portugalczyka, skandując głośno nazwisko jego najsłynniejszego rywala, czyli Leo Messiego. W odpowiedzi piłkarz wymownie złapał się za genitalia, opuszczając murawę, co wywołało prawdziwą burzę w Arabii Saudyjskiej.



Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi"



@wtrx5pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023





"Zachowanie Ronaldo to przestępstwo. Publicznie nieprzyzwoity czyn, który jest jednym z przestępstw. Grozi za to aresztowanie i wydalenie z kraju, jeżeli jest popełniany przez cudzoziemca. Złożymy więc w tej sprawie wniosek do prokuratury" - skomentował na Twitterze prawnik Nouf bint Ahmed, profesor Uniwersytetu Genewskiego. Konflikt z Ronaldo przelał czarę goryczy. Al-Nassr oficjalnie zmienia trenera Rudi Garcia nie... czytaj dalej »

Nie był to odosobniony głos w tym tonie. Część kibiców nawoływała władze ligi do rozwiązania kontraktu 38-latka i jego deportacji.

Kuriozalne wyjaśnienia

Kontrowersyjna sprawa Ronaldo szybko znalazła jednak swój finał i zakończyła się po jego myśli. Komisja Dyscyplinarna i Etyczna Saudyjskiego Związku Piłki Nożnej po przeanalizowaniu incydentu nie zdecydowała się na ukaranie słynnego zawodnika, zamykając postępowanie w tej kwestii. Opierała się wyłącznie oficjalnych materiałach telewizyjnych, odrzucając nagrania z mediów społecznościowych, na których lepiej widać było zachowanie piłkarza.

Komisja ograniczyła się do wymierzenia kary finansowej ekipie Al-Nassr w wysokości 15 tysięcy riali, czyli około 4 tys. dolarów za zbyt późne wyjście na drugą połowę meczu.

Klub Ronaldo wyjaśnił tymczasem, że reprezentant Portugalii swoim gestem reagował tylko na uraz w okolicy pachwiny, którego doznał po starciu z jednym z rywali.