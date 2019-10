"Musisz być mądry, by przetrwać". Ronaldo o sekretach sportowej długowieczności

Ronaldo strzelił po raz 700. "Nie szukam rekordów, one szukają mnie" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Dziennikarze odwiedzili Ronaldo w Turynie w ubiegłym tygodniu po meczu Ligi Mistrzów z Lokomotiwem Moskwa. Portugalczyk na początku lutego przyszłego roku skończy 35 lat. Mimo to, od kilkunastu lat ciągle jest na topie. Jakie są klucze do jego sportowej długowieczności?

- Około 70 procent mojego życia poświęcam piłce nożnej. Musisz być mądry, by przetrwać - wyjaśnił w wywiadzie dla francuskiego magazynu. - W wieku 19-20 lat zrozumiałem, że futbol to liczby, tytuły, rekordy i gole - podkreślił CR7.

Niedawno zdobył 700. bramkę w karierze. Jeszcze 14 goli w narodowych barwach i pobije niezwykły rekord Irańczyka Ali Daeiego, który ze 109 trafieniami jest najlepszym strzelcem wszech czasów, jeśli chodzi o występy reprezentacyjne. Najlepszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów już jest - aktualnie ma 127 bramek.

- Gdyby to ode mnie zależało, to grałbym tylko w Lidze Mistrzów i reprezentacji. Tam są mecze, które mnie najbardziej motywują, grasz wtedy w trudnych warunkach, pod presją - stwierdził. Ronaldo nominowany do Złotej Piłki po raz 16. Znów pobił rekord Liczbę jego... czytaj dalej »

"Nic nie spada z nieba"

- Jestem kompletnym piłkarzem bez słabych punktów. Pracuję, aby być idealnym - podkreślił. - Moim celem jest pozostanie młodym, mimo starzenia się. Znajdziecie mi zawodnika w moim wieku, który wykonuje tyle samo, co ja w takiej drużynie jak Juventus? - pyta retorycznie Portugalczyk, nie bez powodów nazywany "płodnym strzelcem". Co to znaczy?

- Po pierwsze, talent. Bez tego nie możesz zbyt wiele zrobić. Jednak talent bez pracy jest bezużyteczny. Nic nie spada z nieba. Nigdy nie dotarłbym tam, gdzie jestem, bez ciężkiej pracy - wyjaśnił.

To nie byłoby też możliwe bez rywalizacji z Leo Messim. - Bycie naprzeciwko siebie w Hiszpanii pozwoliło nam stać się lepszymi, wydajniejszymi. W Realu Madryt bardziej czułem jego obecność niż w Manchesterze, więc było trochę więcej presji. Z tego punktu widzenia była to zdrowa rywalizacja - uważa Cristiano.

Nie chciał zdradzić, czym się będzie zajmował, gdy zawiesi buty na kołku. - Kiedy zakończę karierę, na pewno odłączę się od wszystkiego, ale na razie nie. Mam jeszcze wiele do zaoferowania - podsumował pięciokrotny triumfator Złotej Piłki. Włoscy dziennikarze twierdzą, że to właśnie on jest faworytem do zdobycia kolejnej.



Zostanie ona wręczona w niedzielę 2 grudnia, podczas ceremonii w Paryżu.