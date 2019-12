"Jak skakać". Ronaldo uczy Djokovicia

Spotkali się po raz 49. w historii i to był piękny pokaz tenisa. Tym razem w ostatnim meczu grupowym ATP Finals w Londynie Roger Federer w genialnym stylu nie dał szans Novakowi Djokoviciowi. Szwajcar pokonał Serba 6:4, 6:3 i w sobotę zagra w półfinale tej imprezy.

18 grudnia piłkarz Juventusu był na ustach całego piłkarskiego świata. W Genui popisał się przepięknym trafieniem w meczu przeciwko Sampdorii.

Do piłki dośrodkowanej z lewej strony przez Alexa Sandro wyskoczył i wzbił na nieosiągalną dla innego piłkarza wysokość. Zawisł na ułamek sekundy, wszystko to sporo nad próbującym przeszkodzić mu rywalem, i strzelił głową nie do obrony. Dziennikarze policzyli, że piłkę uderzył na wysokości 256 cm, wisząc 71 cm nad ziemią.

Pod wrażeniem popisu mistrza Europy był nawet trener przegranych Claudio Ranieri. - Ronaldo zrobił coś, co ogląda się tylko w NBA, wisiał w powietrzu z półtorej godziny - schlebiał Portugalczykowi Włoch. Latający Ronaldo. "Wisiał w powietrzu z półtorej godziny" Piłkarskie Włochy... czytaj dalej »

"To była przyjemność"

Wyskok zachwycił też Djokovicia, 16-krotnego zwycięzcę turniejów wielkoszlemowych.

Do spotkania doszło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ronaldo spędza tam krótki zimowy urlop, a serbski tenisista wziął niedawno udział w pokazowym turnieju.

"Uczę Nole, jak należy skakać. To była przyjemność widzieć cię i trenować z tobą mój przyjacielu!" - napisał na Instagramie Ronaldo, a obok zamieścił efekty tej lekcji.

Na nagraniu widać, jak obaj sportowcy próbują dwa razy doskoczyć do zawieszonej w powietrzu liny. Widać, też, jak po nieudanej próbie, CR7 udziela Djokoviciowi rad.



Odpoczynek? Nic z tego

Portugalczyk nawet na wakacjach nie zapomina o treningach. Zanim na jego Instagramie pojawił się filmik z sali gimnastycznej i skakaniem, pokazał, jak biega w basenie.