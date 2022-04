Cristiano Ronaldo nie zagra w hicie. "Rodzina ważniejsza niż wszystko inne"

W Goa w Indiach odsłonięto pomnik Cristiano Ronaldo, piłkarza Manchesteru United i reprezentacji Portugalii. „Selecao das Quinas” są w tym rejonie bardzo popularni (miasto było niegdyś portugalską kolonią), a inicjatorzy postawienia tam pomnika CR7 liczą, że będzie on inspirował młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia.

"Rodzina jest ważniejsza niż wszystko inne, a Ronaldo wspiera swoich bliskich w tym niezwykle trudnym czasie. W związku z tym możemy potwierdzić, że nie pojawi się w meczu z Liverpoolem na Anfield we wtorek wieczorem i podkreślamy prośbę rodziny o prywatność" - napisano w oświadczeniu na stronie Manchesteru United.



Ronaldo stracił dziecko

Utytułowany portugalski piłkarz wraz ze swoją partnerką Georginą Rodriguez, wychowujący już czworo dzieci, oczekiwał na narodziny bliźniąt (o ciąży informował już w październiku ubiegłego roku). W poniedziałek przekazał jednak tragiczną wiadomość.



"Z ogromnym smutkiem musimy ogłosić, że nasz synek odszedł. To największy ból, jaki mogą czuć rodzice. Tylko narodziny naszej córeczki dają nam siłę, aby przeżyć ten moment z odrobiną nadziei i szczęścia. Chcemy podziękować lekarzom i pielęgniarkom za ich fachową opiekę oraz wsparcie. Jesteśmy wszyscy zdruzgotani tą stratą i uprzejmie prosimy o uszanowanie prywatności w tym bardzo trudnym czasie. Synku, jesteś naszym aniołkiem. Zawsze będziemy cię kochać" - napisał Ronaldo w mediach społecznościowych.



