"Strasznie smutna wiadomość". Kondolencje dla Cristiano Ronaldo

Syn Cristiano Ronaldo nie żyje Nie żyje syn... czytaj dalej » O śmierci jednego z dwojga nowo narodzonych bliźniąt piłkarz poinformował w mediach społecznościowych.

"Z najgłębszym smutkiem informujemy, że nasz synek odszedł" - napisał w poniedziałek wieczorem Ronaldo w mediach społecznościowych.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci noworodka. Piłkarz w poruszającym wpisie podziękował lekarzom za troskliwą opiekę nad obojgiem bliźniąt.

Podkreślił, że drugie z dzieci, dziewczynka, czuje się dobrze.

"Jesteśmy zdruzgotani tą stratą i uprzejmie prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym niezwykle trudnym czasie" - napisał piłkarz.

Źródło: Getty Images Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo (zdjęcie z marca 2019 roku)

Myślami z Ronaldo

Zewsząd płyną słowa wsparcia dla rodziców.

"Strasznie smutna wiadomość. Szczere kondolencje dla ciebie i twojej rodziny" – napisał Gary Lineker, ikona angielskiej piłki, obecnie wzięty komentator.



Terribly sad news. Sincere condolences to you and your family. https://t.co/LJBe3RgkNf — Gary Lineker (@GaryLineker) April 18, 2022





"Myślami z tobą i Georginą, bracie. Tak mi przykro" – to wsparcie z Manchesteru United, od klubowego kolegi, Marcusa Rashforda.

"Kondolencje od wszystkich z Premier League, myślami jesteśmy z tobą i twoją rodziną, Cristiano" – napisano na twitterowym koncie angielskiej ekstraklasy.

O piłkarzu pamiętał Sporting Lizbona, klub, z którego Ronaldo ruszył do wielkiej piłki.

"Dużo siły! Cała futbolowa rodzina Sportingu jest z tobą" – napisał Sporting w mediach społecznościowych.



Muita força, @Cristiano A família Sportinguista está convosco https://t.co/SGSPkF2gsP — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) April 18, 2022





Pięcioro dzieci piłkarza

Ronaldo jest ojcem pięciorga dzieci. Jego najstarszy syn Cristiano Jr. w czerwcu skończy 12 lat.

W 2017 roku został ojcem Evy i Mateo, bliźniąt urodzonych przez surogatkę. W tym samym roku przyszła na świat Alana Martina, córka piłkarza i jego partnerki Georginy Rodriguez.

Para już od dłuższego czasu deklarowała, że chce powiększyć rodzinę. Jesienią ubiegłego roku Ronaldo i Rodriguez poinformowali, że spodziewają się kolejnych bliźniąt.