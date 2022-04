Ronaldo zamierzał pojednać się z poszkodowanym kibicem. Nastolatek nie chce go widzieć

W Goa w Indiach odsłonięto pomnik Cristiano Ronaldo, piłkarza Manchesteru United i reprezentacji Portugalii. „Selecao das Quinas” są w tym rejonie bardzo popularni (miasto było niegdyś portugalską kolonią), a inicjatorzy postawienia tam pomnika CR7 liczą, że będzie on inspirował młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia.

Manchester United w ostatniej kolejce Premier League niespodziewanie przegrał na Goodison Park 0:1 z broniącymi się przed spadkiem gospodarzami.

Sfrustrowany takim obrotem spraw Ronaldo, schodząc po spotkaniu do szatni, rozbił telefon jednego z kibiców nagrywających piłkarzy. Lider Czerwonych Diabłów szybko przeprosił za swoje zachowanie za pośrednictwem mediów społecznościowych, lecz nie udało mu się załagodzić sprawy. Coraz więcej problemów Ronaldo. Organizacja charytatywna zerwie z nim współpracę? Pogłębia się... czytaj dalej »

Ronaldo w ogniu krytyki

Incydent w brytyjskich mediach skomentowała matka nastoletniego kibica Evertonu, która jest zbulwersowana reakcją Portugalczyka i jego klubu.

- United fatalnie podeszło do tej sprawy i szczerze mówiąc, to tylko pogorszyło sytuację - stwierdziła kobieta w wywiadzie dla "Liverpool Echo".

Ronaldo chciał wynagrodzić chłopcu krzywdę, zapraszając go na mecz na Old Trafford w ramach sportowego pojednania. Jego oferta została jednak odebrana bardzo negatywnie.

- Uprzejmie odrzuciliśmy propozycję wyjazdu do Manchesteru, ponieważ Jake nie chce się tam wybierać, ani spotykać z Ronaldo. Wyraził się w tej kwestii bardzo jasno - wyjaśniła dziennikarzom matka nastolatka.

- Ja widzę to tak, jakby ktoś zaatakował go na ulicy, a potem zaprosił nas na kolację. Nie zgodzilibyśmy się na to. Mamy to zrobić tylko dlatego, że chodzi o Cristiano Ronaldo? To tak, jakbyśmy byli mu winni przysługę, a tak nie jest - dodała kobieta.

O zajściu poinformowano miejscową policję, która bada sprawę ataku na fana Evertonu. Z kolei klub z Liverpoolu obdarował go koszulkami z autografami piłkarzy The Toffees i biletami meczowymi.