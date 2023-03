Ronaldo traci nerwy w Arabii Saudyjskiej

W Goa w Indiach odsłonięto pomnik Cristiano Ronaldo, piłkarza Manchesteru United i reprezentacji Portugalii. „Selecao das Quinas” są w tym rejonie bardzo popularni (miasto było niegdyś portugalską kolonią), a inicjatorzy postawienia tam pomnika CR7 liczą, że będzie on inspirował młodzież do prowadzenia zdrowego trybu życia.

3.01 | Cristiano Ronaldo przyleciał do Arabii Saudyjskiej, by podpisać kontrakt z Al-Nassr.

We wtorek ekipa Al-Nassr grała w meczu 1/4 Pucharu Króla z zespołem Abha. Spotkanie układało się dobrze dla zespołu Ronaldo, który po 21 minutach prowadził już 2:0.

Frustracja Ronaldo

To jednak nie wystarczało ambitnemu Ronaldo. On nie wpisał się na listę strzelców już od trzech meczów, na czym przecież najbardziej mu zależy.

W doliczonym czasie gry pierwszej połowy portugalski napastnik ruszył z kontrą, ale arbiter przerwał jego rajd jeszcze przed linią środkową. Według niego czas gry upłynął i była pora, by udać się do szatni. Ten gwizdek wyraźnie rozwścieczył Ronaldo, który chwycił piłkę w ręce i z całej siły kopnął ją w powietrze. Za ten niesportowy gest otrzymał żółtą kartkę. Mógł się cieszyć, że sędzia nie potraktował go surowiej.

Tego dnia Ronaldo nie było jednak do śmiechu. W drugiej połowie również nie udało mu się strzelić gola. Trener zmienił 38-letniego piłkarza w 87. minucie widowiska. To także nie spodobało się gwiazdorowi. Kamery telewizyjne uchwyciły jego marsową minę, kiedy siedział na ławce rezerwowych. Był wyraźnie poirytowany, mimo że jego zespół wygrał 3:1.

Po meczu Ronaldo chyba się zorientował, że przesadził, i pochwalił zespół na Twitterze.

"Dobre zwycięstwo, drużyno! Awansowaliśmy do półfinału" - napisał w komentarzu Portugalczyk.



Good victory team! We move on to the semi-finals!

pic.twitter.com/R0jRfJakeM — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 14, 2023

To nie pierwszy raz, kiedy krewki Ronaldo okazał swoją frustracje na boisku w Arabii Saudyjskiej. Tak samo stało się po niedawnym meczu na szczycie pomiędzy Al-Nassr i Al-Ittihad. Zespół Ronaldo przegrał tę konfrontację 0:1. Po końcowym gwizdku schodzący do szatni słynny zawodnik postanowił wyładować swoją złość na leżącej przy linii bocznej butelce z wodą. Wziął wielki zamach i po prostu kopnął ją z całej siły.