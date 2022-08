Ronaldo podpadł, trener wściekły. "Nie toleruję takich rzeczy"

W Łodzi kolejny przedsmak Ligi Mistrzów Spośród... czytaj dalej » Ronaldo opuścił pierwszą część przygotowań do sezonu - nie pojechał z drużyną na tournée po Australii i Tajlandii, usprawiedliwiając się problemami rodzinnymi.

Do treningów wrócił kilka dni temu, w niedzielę zaczął w pierwszym składzie towarzyski mecz z Rayo Vallecano (1:1).

Ostra reakcja trenera

Ten Hag ściągnął go z boiska po 45 minutach, co nie może być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę zaległości treningowe zawodnika. Tyle że Ronaldo opuścił plac gry i tyle go widziano. Ze stadionu zniknął jeszcze przed końcem meczu.

Holenderski trener Manchesteru wiedział, że prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z pytaniem dotyczącym zachowania zawodnika.

- Nie toleruję takich rzeczy. To niedopuszczalne - przyznał w rozmowie ze stacją Viaplay. - Jesteśmy zespołem i musimy być nim razem do końca meczu - dodał.

Naciska na transfer?

Dla dziennikarzy sprawa jest jasna. Zachowanie Ronaldo to próba wymuszenia zgody na transfer. Kilka tygodni temu dziennik "The Times" pisał, że piłkarz zwrócił się z prośbą do działaczy o przyjęcie oferty innego klubu, bo chciałby zagrać w Lidze Mistrzów, do której akurat Czerwone Diabły nie awansowały.

Na razie chętnych na zatrudnienie Portugalczyka jednak nie ma, mimo że piłkarz jest podobno w stanie zejść ze swoich niemałych zarobków. Umowa łączy go z Manchesterem do 2023 roku.