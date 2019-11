Ronaldo wyjechał przed końcem meczu. "Nie zostanie ukarany, ale Juventus oczekuje wyjaśnień"

Ronaldo nienawidzi opuszczać boiska przed czasem. Kiedy już jego trener decyduje się na zmianę, Portugalczyk zazwyczaj daje upust swojej frustracji. Nie inaczej było w niedzielny wieczór w spotkaniu z Milanem w Turynie.

CR7 nie błyszczał i przez Maurizio Sarriego został przywołany już w 55. minucie. Piłkarz nie mógł jednak pogodzić się z tą decyzją i zamiast na ławkę rezerwowych, od razu pobiegł do szatni. Po drodze, według włoskich mediów, miał pod nosem powiedzieć coś w kierunku Sarriego. A to nie wszystko. Gdy do końca meczu zostały trzy minuty, 34-latka nie było już nawet na stadionie.



Cristiano Ronaldo zmieniony już w 55. minucie meczu z AC Milan!



Portugalczyk zszedł od razu do szatni! W jego miejsce na boisku pojawił się Paulo Dybala, który strzelił zwycięskiego gola! Co sądzicie o zachowaniu CR7? pic.twitter.com/uhkQUmmGk9 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 10, 2019

W miejsce Ronaldo na murawie pojawił się Paulo Dybala. Wpuszczenie Argentyńczyka okazało się kluczowe. To właśnie on w 77. minucie płaskim strzałem dał drużynie zwycięstwo. Juventus wygrał 1:0, ale po meczu konferencję prasową zdominował temat wczesnej zmiany Portugalczyka.

- Ronaldo miał ostatnio problemy z kolanem. Chciałbym mu podziękować, ponieważ wykazał się wielkim poświęceniem. Zrobił wszystko, co możliwe, aby zagrać, ale widziałem, że nie czuje się dobrze i kontuzja wpływa na jego występ. Obecnie nie jest w najwyższej formie, dlatego był zły po zmianie. Bardziej by mnie jednak martwiło, gdyby zmiana go nie zdenerwowała - tłumaczył po meczu szkoleniowiec Starej Damy. Znakomity Szczęsny. Ronaldo zmieniony, Piątek też Juventus w 12.... czytaj dalej »

"Musi mieć szacunek do swoich kolegów"

I chociaż w przeszłości władze Bianconerich karały za podobne zachowanie m.in. Andreę Pirlo i wspomnianego Dybalę, Ronaldo ma uniknąć konsekwencji. "Nie zostanie ukarany grzywną, ale Juventus oczekuje wyjaśnień piłkarza po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Portugalii" - informuje "Sky".

We włoskim programie telewizyjnym "Tiki-Taka" głos na ten temat zabrał były włoski napastnik Antonio Cassano, który sam był w podobnej sytuacji. Stwierdził, że Ronaldo sporo ryzykował.

- Nie możesz tego zrobić, ponieważ jest jeszcze ryzyko uczestnictwa w kontroli antydopingowej. Ja musiałem pilnie wracać na stadion, aby uniknąć dwuletniego zawieszenia - wyjaśnił były snajper Romy czy Sampdorii.

Jeszcze bardziej dosadnie wypowiedział się słynny trener Fabio Capello. - Powinien być wielki nawet wtedy, gdy wcześniej opuszcza murawę. Musi mieć szacunek do swoich kolegów z szatni - skwitował Włoch.

Sam Ronaldo, który - co ciekawe - został zmieniony drugi raz z rzędu (w środę zszedł w 81. minucie w meczu Ligi Mistrzów z Lokomotiwem w Moskwie), zreflektował się i pamiętał o kolegach w poniedziałek. "Trudny mecz, ważne zwycięstwo!" - napisał na Instagramie.