Pudło z bliska, złość i zawód. Kolejny tytuł uciekł Ronaldo

Ronaldo odetchnął z ulgą. Incydent w Arabii Saudyjskiej zamieciony pod dywan Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Drużyna portugalskiego gwiazdora rywalizowała w półfinale Pucharu Króla z Al-Wehdą, czyli czwartą od dołu drużyną w lidze, której niedawno Ronaldo zdążył strzelić cztery gole. Puchary jednak rządzą się własnymi prawami.

I chociaż Al-Nassr miało łatwiejsze zadanie, zwłaszcza że grało na własnym stadionie i od 53. minucie w przewadze jednego zawodnika (po czerwonej kartce Abdullaha Al Hafitha), zawiodło na całej linii.

Poprzeczka, wymachiwanie rękoma, krzyki na trenera

Jedynego gola przyjezdni strzelili w 24. minucie. Autorem Jean-David Beauguel, który popisał się przewrotką w zamieszaniu w polu karnym.

Gospodarze mieli dużo czasu, by odwrócić niekorzystny wynik, ale bez powodzenia. Z odsieczą nie przyszedł też sędzia, który sprawdzał na monitorze VAR trzy rzuty karne, ale żadnego nie przyznał.

To nie był również mecz Ronaldo, który w pierwszej połowie miał jedną znakomitą sytuację, ale piłka po jego strzale z dwóch metrów uderzyła tylko w poprzeczkę.



38-latek często wymachiwał rękoma, a upust swojej frustracji dał w przerwie. Gdy schodził do szatni, krzyczał i prosił o wyjaśnienia jednego z asystentów trenera Dinko Jelicicia, zastępującego zwolnionego niedawno Rudiego.

Sezon spisany na straty?

Smutek, złość i rozczarowanie widać było na twarzy Portugalczyka również po ostatnim gwizdku. Nie tak wyobrażał sobie przygodę na Bliskim Wschodzie. Wprawdzie statystyki indywidualne prezentują się nieźle - 11 goli i dwie asysty w 14 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach - ale coraz więcej wskazuje na to, że w debiutanckim sezonie w Arabii Saudyjskiej nie wywalczy żadnego trofeum.

We wtorek zaprzepaszczona została prawdopodobnie ostatnia szansa. Pierwsza uciekła już w styczniu - na dzień dobry przegrał 1:3 w Superpucharze kraju z Al-Ittihad. To właśnie ta drużyna jest liderem ligi saudyjskiej. Ma trzy punkty przewagi nad zespołem Ronaldo, ale i jeden mecz więcej do rozegrania. Do końca sezonu Al-Nassr rozegra już tylko sześć spotkań.