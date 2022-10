Ronaldo odmówił gry jako rezerwowy. Trener Manchesteru United potwierdził

Cristiano Ronaldo wrócił w zeszłym roku do Manchesteru United

Już w czwartek klub poinformował w oświadczeniu, że Ronaldo nie znajdzie się w kadrze Czerwonych Diabłów na sobotnie spotkanie 13. kolejki angielskiej ekstraklasy przeciwko Chelsea w Londynie.

Dzień przed tym meczem odbyła się konferencja prasowa z udziałem ten Haga. Głównym jej tematem było rzecz jasna zachowanie Ronaldo.

Ronaldo odmówił gry, ten Hag tłumaczy

Zawieszony Ronaldo odpowiada oświadczeniem. Nie przeprosił Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Jeden z dziennikarzy zapytał, czy Portugalczyk odmówił wejścia na boisko w spotkaniu z Tottenhamem. - Tak - odpowiedział krótko szkoleniowiec Manchesteru United.



- Jestem trenerem i moim obowiązkiem jest dbanie o kulturę w drużynie. Muszę ustalać standardy, wartości i egzekwować stosowanie się do nich. To będzie czas na przemyślenia dla Cristiano, ale także i pozostałych osób. Piłka nożna jest grą zespołową - zaznaczył ten Hag.



- Jego brak będzie stratą dla składu, ale jest ważny dla nastawienia i mentalności grupy. Musimy się skupić na meczu z Chelsea. To jest teraz ważne - dodał.



Od wielu tygodni Ronaldo wysyła czytelne sygnały, że jest niezadowolony ze swojej pozycji w drużynie. Latem nie brakowało spekulacji, że chętnie zmieniłby pracodawcę, ale ostatecznie pozostał w Manchesterze.



Ekipa Czerwonych Diabłów po szóstej wygranej w sezonie ma 19 punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli. Prowadzi Arsenal - 27 pkt.