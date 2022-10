Ostatnia deska ratunku Ronaldo. United blisko ważnej decyzji

Saga transferowa wokół Ronaldo trwa w najlepsze. O możliwym odejściu Portugalczyka z Old Trafford mówiono już latem, zwracając uwagę, że doświadczony piłkarz wolałby grać w Lidze Mistrzów, niż w mniej prestiżowej Lidze Europy. Ponadto jest niezadowolony ze swojej pozycji w drużynie Erika ten Haga. Zawieszony Ronaldo odpowiada oświadczeniem. Nie przeprosił Cristiano Ronaldo... czytaj dalej »

37-latek, który w tym sezonie tylko dwukrotnie rozpoczynał mecze Premier League w wyjściowym składzie Czerwonych Diabłów, od wielu tygodni wysyła czytelne sygnały, że chciałby zmienić pracodawcę.

Szczególnie głośno było o sytuacji z 12. kolejki, gdy Ronaldo najpierw odmówił wejścia na boisko w starciu z Tottenhamem, a następnie opuścił ławkę rezerwowych i udał się do szatni.

Co ważne, wydał oświadczenie, w którym nie przeprosił za całe zajście, a dodatkowo został zawieszony i nie znalazł się w kadrze zespołu na spotkanie z Chelsea.

Ronaldo może zostać w Premier League

O możliwej przyszłości Portugalczyka angielskie media donoszą niemal codziennie. Dziennikarze "The Sun" poinformowali, że jeszcze w poniedziałek ma dojść do rozmowy Ronaldo z Ten Hagiem. Jeśli między piłkarzem a szkoleniowcem nie dojdzie do porozumienia - a wszystko na to wskazuje - władze United mają pozwolić mu odejść już zimą.

Co więcej, były gracz Realu czy Juventusu jest gotów znacząco obniżyć swoją pensję, aby jak najszybciej opuścić Old Trafford. Mieli zresztą o tym zostać poinformowani już potencjalni nabywcy zawodnika.

"The Sun" wskazuje nawet klub, do którego miałby trafić Ronaldo. To Chelsea, która sondowała taką możliwość już latem, ale transfer zablokował wówczas trener Thomas Tuchel. Teraz, gdy szkoleniowcem jest Graham Potter, władze londyńczyków poważnie myślą o powrocie do negocjacji.