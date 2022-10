Trener tłumaczy, dlaczego Ronaldo nie wstał z ławki w derbach

Przygotowania Manchesteru United do starcia z Villarreal w...

To, że Ronaldo zasiadł w niedzielę na ławce rezerwowych nie było żadną niespodzianką. Fani MU zdążyli się już przyzwyczaić do tego widoku w tym sezonie. Tak było w pięciu z sześciu poprzednich ligowych spotkań. W każdym z nich jednak - choćby na kilka minut - Portugalczyk zostawał w drugiej połowie wprowadzany do gry.

Tym razem na Etihad Stadium było inaczej. Owszem, po przerwie 37-latek podniósł się z ławki i zaczął się rozgrzewać, ale ostatecznie niedługo później na nią wrócił.

Źródło: PAP/EPA/PETER POWELL Ronaldo nie miał wesołej miny

Dlaczego? Pytania tego nie mogło zabraknąć w pomeczowej rozmowie z Ten Hagiem. Okazuje się, że trener MU nie widział sensu wprowadzania Portugalczyka przy stanie 0:4. Tyle jego zespół przegrywał już po pierwszej połowie.

- Nie zrobiłem tego z szacunku dla Cristiano i jego wielkiej kariery - odparł Holender.

Jego decyzję mocno skrytykował legendarny pomocnik Czerwonych Diabłów Roy Keane.

- United okazują brak szacunku wobec Ronaldo. Myślę, że powinni pozwolić mu odejść tego lata podczas okienka transferowego. Mówienie, że nie miał opcji, jest bzdurą. Miał cztery lub pięć bardzo dobrych ofert. Ok, jesteś menadżerem, potrzebujesz różnych opcji, ale nie trzymasz Ronaldo tylko po to, żeby siedział na ławce. Jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii - grzmiał w Sky Sports Anglik.

- Co z tego, że przegrywali 0:4. Spójrzcie na dorobek Ronaldo. Ludzie mają obsesję na punkcie pressingu. Tymczasem trzeba posłać piłkę w odpowiednie obszary, a on będzie strzelał gole - dodał były piłkarz, a obecnie ekspert telewizyjny.

W 70. minucie - przy stanie 5:1 dla gospodarzy - menedżer United zdecydował się na ostatnią, piątą zmianę. W miejsce Jadona Sancho na murawie pojawił się Fred.

Wcześniej weszli: Victor Lindelof, Luke Shaw, Casemiro oraz Anthony Martial. Dla francuskiego napastnika był to pierwszy występ od 22 sierpnia.

Źródło: Getty Images Zmiany Ten Haga nie odwróciły wyniku

- Inną sprawą jest, że przy takim wyniku mogłem wprowadzić Anthony'ego Martiala, który potrzebuje minut, ale nie chcę tak stawiać sprawy - dodał Ten Hag.

Francuz odpłacił się trenerowi dwoma golami, jednak United przegrali z lokalnym rywalem 3:6. Po hat-tricku dla gospodarzy zaliczyli Erling Haaland oraz Phil Foden.

W czwartek będzie miał większe szanse

Wiele wskazuje na to, że w następnym meczu Ronaldo zagra od pierwszej minuty. W czwartek w 3. kolejce Ligi Europy Manchester United podejmie na Old Trafford Omonię Nikozja. Dwa poprzednie spotkania w tych rozgrywkach CR7 zaczynał w wyjściowej jedenastce. W tym drugim, z Sheriffem Tyraspol, wpisał się na listę strzelców.