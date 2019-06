Jednak to nie koniec problemów Ronaldo. Sprawa o gwałt trafiła do sądu federalnego

Agencja Bloomberg ujawniła ostatnio, że oskarżenie o gwałt wobec Ronaldo zostało wycofane. Doszło do tego w zeszłym miesiącu w sądzie stanu Nevada w Las Vegas.

Amerykanka oskarża Ronaldo o gwałt. "Tłumaczył, że jest dobrym facetem" Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Informacja poszła w świat. Okazuje się jednak, że sprawa nie została zakończona. Larissa Drohobyczer, prawniczka Mayorgi, ogłosiła, że pozew trafił do sądu federalnego.



- Złożyliśmy identyczny pozew w sądzie federalnym ze względu na przepisy obejmujące cudzoziemców. Roszczenia nie zmieniają się - mówiła Drohobyczer, cytowana przez ESPN.

Sprawą zajmują się największe światowe gazety. Angielski "The Guardian" uzyskał komentarz rzecznika prasowego policji w Las Vegas, który poinformował, że "śledztwo kryminalne związane z Cristiano Ronaldo wciąż trwa".

Zapłacił za milczenie

Prawnicy Mayorgi zdecydowali się na taki ruch ze względu na trudność w dostarczeniu pozwu piłkarzowi, mieszkającemu na co dzień we Włoszech.



Peter Christiansen, prawnik Ronaldo, odmówił komentarza w tej sprawie.



Do zdarzenia, które ma być przedmiotem procesu, doszło w nocy z 12 na 13 czerwca 2009 roku w klubie nocnym Palms w Las Vegas. Mayorga miała zostać zaproszona przez Ronaldo SMS-em do wynajętej przez niego części klubu. Tam też doszło do domniemanego gwałtu. Następnego dnia zgłosiła się na policję.



Portugalczyk oskarżeniom zaprzeczał i twierdził, że do stosunku seksualnego doszło, ale za obopólną zgodą.