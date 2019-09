Fatalna statystyka Ronaldo. Tylko jeden piłkarz gorszy

W meczu Fiorentiny z Juventusem w 3. kolejce Serie A kibice nie zobaczyli goli. Najbardziej mogą cieszyć się z tego polscy bramkarze Wojciech Szczęsny i Bartłomiej Drągowski. Z kolei debiutu we włoskiej ekstraklasie doczekał się Szymon Żurkowski.

Największa gwiazda Juventusu Cristiano Ronaldo wyleczył uraz i wrócił do treningów przed ćwierćfinałem Ligi Mistrzów. Rywalem Starej Damy jest Ajax. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Amsterdamie w środowy wieczór. Rewanż w Turynie 16 kwietnia.

Messi triumfuje na gali, Ronaldo z książką na kanapie To już nie jest... czytaj dalej » Ileż to razy Ronaldo już pokazywał jak świetnie uderza z dystansu ze stojącej piłki - czy to w barwach Realu Madryt, czy wcześniej Manchesteru United. Trafiał też reprezentacji Portugalii, ostatnio na początku czerwca w meczu Ligi Narodów ze Szwajcarią.

Odkąd występuje w Juventusie, czyli od lata poprzedniego roku, piłka jednak po jego strzałach ani razu nie znalazła drogi do siatki rywali. A jak wyliczył madrycki "AS", próbował już 24 razy we wszystkich rozgrywkach, z czego 18 w Serie A. W 15 przypadkach piłka zatrzymywała się na murze, dwa razy w ogóle nie trafił w światło bramki, a w pozostałych siedmiu próbach interweniował bramkarz przeciwników.

W Turynie są lepsi

Okazuje się, że gorszym bilansem w Serie A legitymuje się dotychczas tylko Camillo Ciano z Frosinone, którego żadna z 21 prób nie zakończyła się zdobyciem bramki.

Owszem, piłka po jednym strzale Portugalczyka z rzutu wolnego wylądowała w bramce Interu, ale było to jednak tylko towarzyskie spotkanie (w lipcu tego roku - red.).

W Turynie są lepsi wykonawcy stałych fragmentów gry niż CR7. Paulo Dybala wykorzystał dziewięć prób, a Miralem Pjanić - siedem. Mimo to, najczęściej to właśnie Portugalczyk podchodzi do strzału.