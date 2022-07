Ronaldo bliżej odejścia? Nie poleci z Manchesterem United

Portugalczyk w poniedziałek miał stawić się na pierwszym treningu Manchesteru United przed startem sezonu 2022/23. Klub informował wówczas, że absencja była spowodowana tylko i wyłącznie "kwestiami rodzinnymi".Minęły kolejne cztery dni, a nowy menedżer Czerwonych Diabłów Erik ten Hag nadal nie miał okazji spotkać się w klubie z Ronaldo.

W piątek szósta drużyna poprzedniego sezonu Premier League wylatuje na zgrupowanie najpierw do Tajlandii, potem Australii. Wiadomo, że zrobi to bez 37-latka. "The Times": Ronaldo poprosił Manchester United o transfer. Podał jeden powód Cristiano Ronaldo... czytaj dalej »

"Nie jest na sprzedaż"

- Dostał dodatkowy czas wolny, by rozwiązać kwestie rodzinne - powiedział, cytowany przez dziennik Manchester Evening News, rzecznik prasowy Czerwonych Diabłów.

Na Wyspach spekuluje się, że absencja w treningach ma związek z chęcią odejścia Portugalczyka z Old Trafford. Od pewnego czasu trwają spekulacje na temat przyszłości piłkarza, który miał wyrazić chęć zmiany barw, by w przyszłym sezonie grać w Lidze Mistrzów. United zajęli dopiero szóste miejsce w Premier League i nie zakwalifikowali się do tych rozgrywek.

Według mediów, Ronaldo nie jest również zadowolony z działań klubu na rynku transferowym (dotychczas sprowadzono tylko Tyrella Malacię z Feyenoordu). Wśród potencjalnych nabywców w ostatnich dniach najczęściej napastnika łączono z Chelsea i Bayernem Monachium.

Rzecznik prasowy United zapewnia jednak, że piłkarz nie odejdzie latem. - Cristiano ma ważny kontrakt z Manchesterem na kolejny sezon i nie jest na sprzedaż - skwitował.

Ronaldo w koszulce MU na nowy sezon

Słowa nie wystarczyły, by uciąć spekulacje. W piątek Manchester United oficjalnie zaprezentował domową koszulkę, w której piłkarze będą występować w sezonie 2022/23. Projektanci postawili na klimat retro. Po pięciu latach na trykoty wraca kołnierzyk.

Co jeszcze rzuca się jeszcze w oczy to fakt, że na nagraniach i zdjęciach promocyjnych prezentujących nowe stroje widać również Ronaldo. Czy United wysyła tym samym kolejny jasny sygnał, co sądzi o sprzedaży swojego najlepszego strzelca w poprzednim sezonie?