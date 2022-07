Ronaldo nie stawił się na pierwszym treningu Manchesteru United

Nieobecność Ronaldo na początku przygotowań Czerwonych Diabłów do nowego sezonu wywołała medialną burzę. Znakomity napastnik kilka dni wcześniej zwrócił się bowiem do obecnego pracodawcy, prosząc o transfer, który umożliwi mu grę w prestiżowej Lidze Mistrzów. Samochód Ronaldo za dwa miliony euro rozbity na wakacjach Luksusowy Bugatti... czytaj dalej »

Portugalczyk chce, by Manchester - który w edycji 2022/23 wystartuje jedynie w Lidze Europy - pozwolił mu odejść, "jeśli tego lata otrzyma satysfakcjonującą ofertę od innego klubu".

"Klub zaakceptował to tłumaczenie"

Według oficjalnej wersji absencja Ronaldo na poniedziałkowym treningu nie miała jednak związku z ewentualnym odejściem 37-latka. "The Athletic", powołując się na rzecznika prasowego United, poinformowało, że przyczyną nieobecności piłkarza były "kwestie rodzinne".

"Klub zaakceptował to tłumaczenie" - dodał świetnie poinformowany włoski dziennikarz Fabrizio Romano.



Confirmed. Cristiano Ronaldo to miss return to Manchester United training today “due to family reasons”, club have accepted this explanation. #MUFC



Man United are aware of his desire to leave the club - but insist on their position: not for sale, want to keep him. pic.twitter.com/Tzj40IidtU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2022





Sytuacja wokół Portugalczyka powinna wyjaśnić się najpóźniej do piątku, bo wtedy angielski klub wylatuje na tournee po Azji. Rywalami Manchesteru - najpierw w Tajlandii, a następnie w Australii - będą kolejno: Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace oraz Aston Villa.

Ronaldo występuje w United od sierpnia 2021 roku. W zeszłym sezonie Premier League, który Czerwone Diabły zakończyły dopiero na szóstej pozycji, napastnik strzelił 18 goli w 30 meczach.