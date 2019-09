Po meczu rywal czekał z synem na Ronaldo. Wspólne zdjęcie i koszulka w prezencie

Skandal na Stade de France. Puścili zły hymn i pogrążyli się przeprosinami Do niecodziennej... czytaj dalej » W sobotni wieczór mistrzowie Europy pokonali w Belgradzie gospodarzy 4:2. Do zwycięstwa przyczynił się Ronaldo, strzelając gola w 80. minucie. W reprezentacji uzbierał ich już 89 w 72 występach.



Po spotkaniu nie było złych emocji. Matić, na co dzień zawodnik Manchesteru United, wykorzystał wizytę Portugalczyka w Serbii. Zabrał na stadion syna Filipa oraz syna swojego przyjaciela. Cała trójka czekała na Ronaldo przed szatnią.

Ronaldo podarował koszulkę

Ten w końcu wyszedł i na prośbę Maticia zapozował z chłopcami do zdjęcia. Uciął sobie też z nimi krótką pogawędkę, a Filipowi podarował koszulkę.



Portugalia z pięcioma punktami jest wiceliderem grupy B. O jeden mniej ma czwarta Serbia. Prowadzi Ukraina - 13 pkt. Na Euro 2020 awansują dwie najlepsze ekipy.