Czekał w samochodzie, aż dostanie nagrodę. Kontrowersje wokół Ronaldo

Rekordowa Złota Piłka dla Messiego, Lewandowski wręczył nagrodę bramkarzowi roku Sprawdziły się... czytaj dalej » Choć w poniedziałek wieczorem najważniejszym wydarzeniem była gala Złotej Piłki "France Football", podczas której Ronaldo zajął trzecie miejsce, to próżno było szukać Portugalczyka w paryskim Théâtre du Châtelet. Zamiast tego po południu gwiazdor Juventusu relaksował się w Lizbonie, a później udał się do Mediolanu, gdzie wręczano coroczne nagrody dla najlepszych zawodników Serie A.

Czekał do ostatniej chwili

Jednak pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki ani myślał pojawić się na gali, jeśli nie zostanie zwycięzcą w głównej kategorii - najbardziej wartościowego piłkarza sezonu 2018/2019. Według informacji włoskich dziennikarzy, zawodnik wszedł na salę niemal w ostatniej chwili, tuż przed odbiorem wspomnianej nagrody oraz wyróżnienia dla najlepszego napastnika Serie A. Organizatorzy obawiali się, że CR7 nie przybędzie.

"Niesamowite! Cristiano Ronaldo czekał w samochodzie do momentu, aż zostanie mu przyznana nagroda dla najbardziej wartościowego piłkarza Serie A! Kiedy w końcu przyszedł czas jej wręczania, pojawił się w teatrze, a jego ochroniarze świecili latarkami w kamery - napisał Tancredi Palmeri, wieloletni dziennikarz "La Gazzetta dello Sport", a obecnie ekspert stacji BeIN Sports.

Oczywiście działania ochrony miały na celu, by w mediach nie pojawiły się żadne zdjęcia Portugalczyka opuszczającego limuzynę.



UNBELIEVABLE!

Cristiano Ronaldo waited in his car for the moment in which he had to be awarded MVP Serie A award!

Then when the time came, he finally get out to enter the theatre, while his bodyguards pointed torchlights to cameras! https://t.co/8A51G9Tatp — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 2 grudnia 2019





Spróbuje to powtórzyć

Odbierając nagrody, Ronaldo próbował mówić po włosku. Przede wszystkim podziękował swoim kolegom z zespołu.

- Jestem bardzo szczęśliwy, rozgrywki we Włoszech są naprawdę trudne. Przede wszystkim chciałbym podziękować kolegom z Juventusu oraz wszystkim, którzy na mnie głosowali. Teraz spróbuję powtórzyć to osiągnięcie - powiedział.



@Cristiano è il RE del #GranGalaDelCalcio!!!



Va a lui il premio dell’@assocalciatori come Miglior Calciatore della scorsa stagione di Serie A!!!



Un altro trionfo per un fenomeno assoluto! @juventusfc#GGDC#GGDC19pic.twitter.com/Ws51BMxKvt — Gran Galà del Calcio AIC (@GranGalaAIC) 2 grudnia 2019





Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza roku po raz szósty otrzymał Lionel Messi z Barcelony. To absolutny rekord. Drugie miejsce zajął Virgil Van Dijk. Agent Ronaldo Jorge Mendes skomentował jego trzecie miejsce następującymi słowami: To najlepszy piłkarz w historii futbolu i dobrze o tym wiecie.