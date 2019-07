Ronaldo odwiedził ojczyznę nową zabawką. Auto upamiętnia mistrza F1

Jaki ojciec, taki syn. Mały Cristiano Ronaldo ma ofertę ze Sportingu Potrafi strzelić... czytaj dalej » McLaren Senna to maszyna z limitowanej serii, dedykowanej brazylijskiemu mistrzowi Formuły 1 Ayrtonowi Sennie, który zginął na torze w roku 1994.



Wyprodukowano tylko 500 egzemplarzy.

Mniej więcej 71 mln złotych. Ronaldo nie potwierdził

O tym, że gwiazda Juventusu kupuje kolejny samochód, media informowały już w maju. Teraz CR7 zawitał McLarenem do Lizbony, z której - po grze w tamtejszym Sportingu - wyruszył w szeroki świat.

Także w maju hiszpański dziennik "AS" pisał, że nabywcą wartego 16,7 mln euro - co daje mniej więcej 71 mln złotych - Bugatti La Voiture Noire prawdopodobnie został Ronaldo.

Piłkarz tego nie potwierdził, producent też milczy.



Cristiano Ronaldo ha paseado un nuevo coche a su larga lista

El McLaren Senna, valorado en más de un millón de euroshttps://t.co/eYJLaEXQcx — TikitakAS (@AS_TikitakAS) 1 lipca 2019









Portugalczyk jest wielkim fanem motoryzacji, w jego garażu stoją już trzy Ferrari, Lamborghini, Bugatti Chiron, Rolls Royce, Porsche 911 Turbo S, Aston Martin i ekskluzywne wersje innych marek.

Przed tegorocznym wyścigiem F1 w Monako gościł w padoku. Uciął sobie pogawędkę z aktualnym mistrzem świata Lewisem Hamiltonem z Mercedesa, odwiedził także ekipę Williamsa, której barwy reprezentuje Robert Kubica.