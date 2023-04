"Zachowanie Ronaldo to przestępstwo". Portugalczykowi grozi nawet deportacja

3.01 | Cristiano Ronaldo przyleciał do Arabii Saudyjskiej, by podpisać kontrakt z Al-Nassr.

Portugalczyk podpisał kontrakt w Arabii Saudyjskiej niedługo po mistrzostwach świata w Katarze. Wprawdzie statystyki w nowym kraju i nowym kontynencie ma na bardzo dobrym poziomie - 11 goli i dwie asysty w 11 meczach ligowych - to jego Al-Nassr zajmuje tylko drugie miejsce.

Najpierw duszenie, potem łapanie za krocze

Po ostatniej porażce 0:2 z obrońcą tytułu Al-Hilal strata do prowadzącego Al-Ittihad może wynosić już sześć punktów (jeśli lider pokona trzecie Al-Shabab Grzegorza Krychowiaka). We wtorkowym spotkaniu Portugalczykowi niewiele wychodziło. Na dodatek miał szczęście, że przedwcześnie nie opuścił z boiska. W drugiej połowie w walce o piłkę Ronaldo wskoczył od tyłu na rywala i zaczął go dusić, a następnie przewrócił. Skończyło się na żółtej kartce.



Cristiano Ronaldo's bringing WWE to Saudi Arabia pic.twitter.com/LCfH1ttxEG — GOAL (@goal) April 19, 2023





Po ostatnim gwizdku dał upust swojej frustracji. Gdy schodził z murawy, kibice gospodarzy zaczęli głośno skandować kilkukrotnie nazwisko Leo Messiego, głównego rywala Portugalczyka w ostatnich kilkunastu latach. Ten w odpowiedzi złapał się za genitalia.



Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of ”Messi, Messi, Messi”



@wtrx5pic.twitter.com/xnsyCsfPOQ — VAR Tático (@vartatico) April 18, 2023





Wprawdzie komentator "Action ya Dawri", najpopularniejszego programu sportowego w Arabii Saudyjskiej, Mohamed al Anzi tłumaczył, że Portugalczyk wykonał ten obsceniczny gest, gdyż otrzymał podczas meczu cios w genitalia od Gustavo Cuellara, to okazuje się, że może on pięciokrotnego zdobywcę Złotej Piłki słono kosztować.

"Złożymy wniosek do prokuratury"

"Zachowanie Ronaldo to przestępstwo. Publicznie nieprzyzwoity czyn, który jest jednym z przestępstw. Grozi za nie aresztowanie i wydalenie z kraju, jeżeli jest popełniany przez cudzoziemca. Złożymy więc w tej sprawie wniosek do prokuratury" - napisał na Twitterze prawnik Nouf bint Ahmed, który jest profesorem Uniwersytetu Genewskiego i doradcą ws. handlu międzynarodowego.



#



href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">/a>





# br>







pic.twitter.com/qnyDJZJKS0 — Prof. Nouf Bint Ahmed (@NoufPoet) April 18, 2023

Swoim wtorkowym pomeczowym występku CR7 zirytował też niektórych kibiców i dziennikarzy. Ozman Abu Bakr określił go "niemoralnym oraz niegrzecznym wobec widzów" i stwierdził, że Saudyjska Federacja Piłkarska powinna rozwiązać kontrakt z 38-latkiem.

Kibice przychylają się do tej propozycji, domagając się deportacji z kraju niesfornego Portugalczyka.