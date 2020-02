Ronaldo zapowiada: spokojnie mogę grać do czterdziestki

Cristiano Ronaldo po meczu reprezentacji Portugalii, która pokonała 2:0 Luksemburg w eliminacjach do ME 2020.

Niesamowity trening Ronaldo w dniu 35. urodzin, kibice w szoku. "Kręci się w głowie" "Jak Marsjanie... czytaj dalej » Były piłkarz Sportingu, Manchesteru United i Realu Madryt jest sportowym fenomenem. Przeprowadzone ostatnio badania pokazały, że dysponuje on parametrami fizycznymi 28-latka.

"Ronaldo nigdy nie był tak dynamiczny"

To efekt codziennej katorżniczej pracy nad swoim ciałem i przywiązywania wagi do szczegółów, o których istnieniu jego rywale z boiska nie mają pojęcia. Dzięki temu CR7 jest w stanie podtrzymać wszystkie parametry na niezmienionym poziomie, a niektóre, jak prędkość maksymalną, nawet poprawić.

- Kiedy Ronaldo grał w Anglii, ustawiany był na skrzydle i podczas meczu tracił zdecydowanie więcej energii. W Hiszpanii zmienił sposób gry i nauczył się też inaczej trenować. Przez lata nic nie stracił ze swoich możliwości, a wręcz przeciwnie, zyskał. Przeanalizowaliśmy dane z ostatnich lat i stwierdziliśmy, że nigdy nie był tak dynamiczny - przyznał znakomity przed laty sprinter Francis Obikwelu, który od dawna pracuje z Portugalczykiem nad przyspieszeniem i techniką biegu.

Kwestia motywacji

Znakomita dyspozycja fizyczna gwiazdy Juventusu sprawia, że kwestia wieku nie istnieje. Stąd brak konkretnych przemyśleń na temat ewentualnej daty zakończenia kariery.

Źródło: Getty Images Cristiano Ronaldo

- Wiele zależeć będzie od tego, co będę czuł, od mojej motywacji. Mój stan fizyczny nigdy nie będzie problemem. Dbam o siebie i spokojnie mogę grać do 40. roku życia. Najważniejszy będzie czynnik psychologiczny. Pewne jednak jest, że wszystko ma swój początek i koniec. Logiczne, że nie będę grał w piłkę przez całe życie. Na razie jednak czuję moc, by walczyć o kolejne ważne trofea – stwierdził niedawno Ronaldo.

Urodziny w gronie najbliższych

W środę CR7 świętował wraz z rodziną i przyjaciółmi w Turynie 35. urodziny. Nie brakowało życzeń, uścisków i gratulacji, a prezentem okazał się imponujący SUV, którego przewiązano gigantyczną taśmą z kokardą.



View this post on Instagram Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo @cristiano #happybirthday A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Feb 5, 2020 at 1:18pm PST





Nie mogło zabraknąć też wspaniałego urodzinowego tortu. Przy zdmuchiwaniu świeczek obecna była życiowa partnerka Ronaldo Georgina Rodriguez, z którą piłkarz ma najmłodszą córkę Alanę Martinę.