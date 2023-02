Zaskakująca opinia po transferze Ronaldo. "Jego obecność utrudnia nam rywalizację"

3.01 | Cristiano Ronaldo przyleciał do Arabii Saudyjskiej, by podpisać kontrakt z Al-Nassr.

Ronaldo dał się skusić Al Nassr FC zarobkami wynoszącymi blisko 200 mln euro rocznie po rozwiązaniu kontraktu z Manchesterem United. Dołączył do drużyny z Arabii Saudyjskiej pod koniec grudnia i jak dotąd wystąpił dla niej w trzech oficjalnych meczach. Pierwszego gola strzelił dopiero w lutym, trafiając z rzutu karnego w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Al-Fateh. W pozostałych potyczkach z jego udziałem Al-Nassr zanotowało po jednym zwycięstwie i porażce.

Efekt Ronaldo

Portugalczyk z miejsca stał się centralną postacią swojego nowego zespołu, przejmując opaskę kapitana. Efekt sprowadzenia jednego z najsłynniejszych piłkarzy w historii odbił się jednak również na podejściu rywali tego klubu.

- Obecność Cristiano z pewnością utrudnia nam rywalizację, ponieważ wszystkie drużyny starają się pokazać przeciwko niemu w najlepszy możliwy sposób, on dodaje im motywacji - stwierdził w wywiadzie dla stacji RT Arabic utytułowany pomocnik Al-Nassr, Gustavo.

Doświadczony Brazylijczyk w swojej karierze również reprezentował czołowe europejskie kluby, jak choćby Bayern Monachium. Żadne nazwisko piłkarza grającego w arabskich rozgrywkach nie działa jednak na wyobraźnię tak jak Ronaldo. Gustavo zaznaczył, że mimo wyjątkowej mobilizacji ligowych przeciwników, pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki zapewnia drużynie dużą przewagę nad konkurencją.

- Codziennie uczymy się od niego, obserwując jego niesamowite możliwości techniczne i fizyczne. Ronaldo został stworzony do wyzwań i zawsze odnosi sukces. Wszyscy czekają tutaj na to, co zaprezentuje. Zdobył już swoją pierwszą bramkę, dzięki czemu pozbył się presji - powiedział były reprezentant Brazylii.

Al-Nassr prowadzi w tabeli saudyjskiej ekstraklasy z dorobkiem 34 punktów. Tyle samo oczek na swoich kontach mają jednak również ekipy Al-Shabab, w której gra Grzegorz Krychowiak, a także Al-Ittihad.