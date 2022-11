Media: Ronaldo szykuje się do zmiany klubu. Kupił już willę, zapisał dzieci do szkoły

Nadzieja dla Cristiano Ronaldo. Trzy kluby zainteresowane jego zatrudnieniem Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » Stołeczna gazeta ustaliła, że kapitan reprezentacji Portugalii kończy już budowę willi, która znajduje się w podlizbońskim kurorcie Cascais.

Według portugalskiego dziennika Ronaldo rozpoczął już także procedurę rejestracji swoich dzieci w prywatnej brytyjskiej międzynarodowej szkole pod Lizboną.

"Dzieci Ronaldo zostały zapisane do prywatnego college'u St. Julian's School w Carcavelos, który znajduje się pomiędzy Cascais a Lizboną" - napisał "Correio da Manha".

Do placówki oświatowej w Carcavelos miałaby chodzić czwórka z piątki dzieci piłkarza, która jest w wieku szkolnym. Za naukę najstarszego syna Cristiano Juniora Ronaldo będzie płacił rocznie 22 tys. euro, a za każde z młodszej trójki - 11 tys. euro.

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki jest wychowankiem lizbońskiego Sportingu. Stamtąd też w 2003 roku trafił do Manchesteru United, gdzie dwie dekady temu rozpoczęła się jego wielka, międzynarodowa kariera piłkarska.