Ronaldo królem Instagrama. Padła magiczna bariera

Cristiano Ronaldo po meczu reprezentacji Portugalii, która pokonała 2:0 Luksemburg w eliminacjach do ME 2020.

Ronaldo chwali się trzecim hotelem. Pierwsza inwestycja poza ojczyzną Coraz bliżej... czytaj dalej » - Pobiję każdy rekord - mówił niespełna 35-letni Portugalczyk w listopadzie, po strzeleniu 99. gola dla reprezentacji Portugalii. Wtedy deklaracja dotyczyła wyczynów piłkarskich, ale aktualna jest również na innych polach.

Messi drugi wśród sportowców

W środę profil Ronaldo na Instagramie przekroczył magiczną barierę 200 mln obserwujących. Dotąd ten pułap nie był osiągalny dla nikogo. Druga w zestawieniu piosenkarka Ariana Grande pozostaje daleko z tyłu - 173 mln. Podium uzupełnia były wrestler, a dziś wzięty aktor Dwayne Johnson, którego obserwuje 170 mln osób.

Pierwszym aktywnym sportowcem w zestawieniu, nie licząc Ronaldo, jest Messi, którego aktywność śledzi na co dzień 141 mln użytkowników (siódme miejsce). Ogromną popularnością cieszy się też Neymar (132 mln i dziewiąte miejsce).

Dla porównania Robert Lewandowski obserwowany jest przez 16,4 mln internautów.

By zobrazować, jaką potęgę Ronaldo zbudował w internecie, przypominamy jeden fakt - w Polsce mieszka obecnie nieco ponad 38 mln ludzi.

Jest jedno konto - firmowe - które zgromadziło więcej fanów od Ronaldo. Jest to oficjalny profil Instagrama, który śledzi 330 mln użytkowników.

Najpopularniejsze profile na Instagramie # Posiadacz konta Nick Działalność Ilość obserwujących (mln) 1. Cristiano Ronaldo @cristiano Piłkarz 200 2. Ariana Grande @arianagrande Piosenkarka 173 3. Dwayne Johnson @therock Aktor 170 4. Selena Gomez @selenagomez Piosenkarka 167 5. Kylie Jenner @kyliejenner Osobowość telewizyjna 160 6. Kim Kardashian @kimkardashian Osobowość telewizyjna 158 7. Leo Messi @leomessi Piłkarz 141 8. Beyonce @beyonce Piosenkarka 139 9. Neymar @neymarjr Piłkarz 132 10. National Geographic @natgeo Magazyn 130

2753 posty

Od początku działalności Ronaldo opublikował 2753 zdjęcia. Spora ich część to posty sponsorowane, na których piłkarz zarabia fortunę.

Sześć posiłków dziennie, nawet do pięciu drzemek. Tajemnice formy Ronaldo Prawie 35 lat na... czytaj dalej » Według raportu przygotowanego przez portal Buzz Bingo Portugalczyk zgarnia za jedno sponsorowane zdjęcie opublikowane na Instagramie 975 tys. dolarów, co daje mu trzecie miejsce na świecie za amerykańskimi gwiazdami show biznesu Kylie Jenner i wspomnianą wcześniej Grande. Wśród sportowców Portugalczyk jest niedościgniony.

Dla przykładu w całym 2018 roku Ronaldo zamieścił 49 zdjęć, w których promował produkty trzech marek. Oznacza to, że na jego konto mogło wpłynąć aż 47,8 mln dolarów.

Jak ma się to do jego zarobków z tytułu kontraktu piłkarskiego podpisanego latem 2018 z Juventusem? Oficjalnie wysokość pensji 34-latka nigdy nie została upubliczniona, ale spekuluje się, że jest to około 34 mln dolarów za rok gry. Czyli prawie o 14 mln mniej niż zgarnia z Instagrama.

W analogicznym okresie drugi sportowiec na liście Leo Messi zarobił w sieci nieco ponad 23 mln dolarów.