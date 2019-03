"Na litość boską". Portugalczycy z pretensjami do polskich sędziów

Chodzi o sytuację z 74. minuty, gdy Antonio Rukavina ręką zatrzymał uderzenie Andre Silvy w polu karnym. Marciniak bez wahania przyznał Portugalii jedenastkę, ale chwilę później ku zdziwieniu Portugalczyków - po konsultacji z asystentem Pawłem Sokolnickim - zmienił decyzję.



#PortugalSerbia#EURO2020 This is a definite penalty! pic.twitter.com/NtwQooSs9j — Soccer Clips (@cafulele) March 25, 2019





Co więcej, polski arbiter nie tylko nie podyktował rzutu karnego, ale nawet rożnego. Nakazał wznowić grę od bramki. Sytuacja miała wpływ na wynik spotkania. Ten po ostatnim gwizdku nie uległ już zmianie. Skończyło się remisem 1:1 i sporym rozczarowaniem.

"Sędzia niekompetentny"

Jeszcze na murawie kilku portugalskich piłkarzy podeszło do Marciniaka z pretensjami. Przenieśli je też potem na strefę wywiadów. - Jestem sfrustrowany. Sędzia był niekompetentny, a z dzisiejszą technologią brak VAR-u w takich meczach do niekompetencja ze strony UEFA - narzekał w rozmowie z telewizją RTP Joao Cancelo.

Jeszcze dosadniej o decyzji Marciniaka wypowiedział się Cristiano Ronaldo. - Sędzia popełnił błąd, to oczywiste, rozmawialiśmy w tunelu. Jeśli w innych rozgrywkach jest VAR, dlaczego nie ma w eliminacjach Euro? Nie może być tak, że sędzia liniowy, który był czterdzieści metrów dalej podejmuje decyzję za głównego. Na litość boską - żalił się Portugalczyk, który z powodu kontuzji zakończył swój udział w meczu po 30 minutach.

Źródło: EPA/MARIO CRUZ Ronaldo z pretensjami do sędziego Sokolnickiego

Żale także słychać w tamtejszych gazetach. "To był karny" - przekonuje "Record". "Bez usprawiedliwienia" - to z kolei tytuł "A Bola". Ten drugi dziennik przytoczył słowa selekcjonera Portugalczyków Fernando Santosa.

Źródło: record.pt, abola.pt Portugalczycy narzekają na polskich sędziów

- Sędzia zaprosił mnie do siebie, aby przeanalizować sytuację. Po obejrzeniu nie mamy wątpliwości, że to był karny. Przeprosił mnie, ale teraz to nie ma sensu - stwierdził szkoleniowiec. - Z 40 metrów nikt nie może wskazać, że czegoś nie było. Był też z nami sędzia asystent. Powiedziałem mu, że to jego wina - zdradził Santos.

Źródło: EPA/MARIO CRUZ Marciniak przeprosił Santosa

Mistrzowie bez wygranej

Prowadzenie w tabeli grupy B objęła Ukraina, która po samobójczym golu piłkarza Luksemburga Gersona Rodriguesa w doliczonym czasie drugiej połowy wygrała na wyjeździe 2:1. W pierwszej kolejce lider zremisował z Portugalią 0:0 i zgromadził dotychczas cztery punkty. Drugi jest właśnie Luksemburg, który zdobył trzy oczka pokonując Litwę w pierwszej kolejce. Portugalia ma dwa punkty, a Serbia jeden - po jednym meczu.