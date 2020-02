To były urodziny. Ronaldo zaskoczony przez Georginę

Cristiano Ronaldo po meczu reprezentacji Portugalii, która pokonała 2:0 Luksemburg w eliminacjach do ME 2020.

Georgina Rodriguez na swoim koncie na Instagramie opublikowała film, na którym widać, jak udało jej się zaskoczyć słynnego piłkarza. Cristiano Ronaldo był w szoku, kiedy w pewnym momencie na ulicy zaczęli podchodzić do niego znajomi, którzy rzucali konfetti, składali życzenia i śpiewali piosenkę urodzinową.









Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo @cristiano #happybirthday





Drogi prezent

Ronaldo zapowiada: spokojnie mogę grać do czterdziestki W dniu 35.... czytaj dalej » Po chwili zawodnik zorientował się także, że stojący nieopodal Mercedes Benz BRABUS, owinięty czerwoną wstęgą, z wielką kokardą, jest jednym z prezentów dla niego.

"Gratulacje dla mężczyzny mojego życia!" - napisała Rodriguez na Instagramie.

Kobieta podarowała swojemu ukochanemu jeden z najbardziej ekskluzywnych samochodów terenowych świata. Według "Daily Mail" jest on wart ponad 700 tysięcy euro.

Imponująca kolekcja

Czarny Mercedes o mocy 888 koni mechanicznych na pewno będzie dobrze pasował do innych wyjątkowych pojazdów piłkarza. Podobno Ronaldo ma w kolekcji ponad 20 luksusowych aut. Wśród nich jest jedyny istniejący model Bugatti, wart 11 milionów euro. Uważa się, że to najdroższy samochód świata. Został on zaprezentowany przez firmę w 2019 roku, na 110 rocznicę jej założenia.



W kolekcji gwiazdy Juventusu i reprezentacji Portugalii są też m.in. Mercedes C Sport Coupe, Rolls-Royce Phantom, Ferrari 599 GTO, Lamborghini Aventador LP700-4, Aston Martin DB9, McLaren MP4-12C oraz Bentley Continental GT Speed.