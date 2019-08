Kibice odwrócili się od Ronaldo. Druzgocące wyniki ankiety

Video: Reuters TV

Cristiano Ronaldo z nagrodą dziennika "Marca"

30.07 | - Tęsknię za czasem spędzonym w Realu - powiedział Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wpadł na chwilę do Madrytu, by odebrać nagrodę od hiszpańskiego dziennika "Marca". Przy okazji wyściskał się z prezydentem Królewskich Florentino Perezem. To przez niego, jak powiedział w zeszłym roku, opuścił stolicę Hiszpanii.

»