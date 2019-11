Ronaldo bliżej wygranej w sprawie oskarżenia o gwałt

Sprawa rzekomego gwałtu, którego piłkarz miał się dopuścić w 2009 roku, ujrzała światło dzienne dopiero przed rokiem. Amerykanka Kathryn Mayorga oskarżyła Ronaldo o zmuszenie jej do uprawiania seksu. Sam Ronaldo nie zaprzeczył, że doszło do stosunku, ale konsekwentnie utrzymuje, że stało się to za obopólną zgodą.

Dowodem w sprawie jest między innymi zawarta w 2010 roku ugoda między Ronaldo i Mayorgą, w której piłkarz zobowiązuje się do wypłaty kobiecie 375 tysięcy dolarów w zamian za nie upublicznianie sprawy.

Właśnie owej ugody dotyczyła decyzja podjęta w czwartek przez sąd w Las Vegas. Prawnicy Mayorgi dążyli do jej podważenia twierdząc, że w chwili jej zawarcia ich klientka nie była w pełni poczytalna i świadoma tego, co podpisuje. Sędzia Daniel Albregts nie dał jednak wiary tym twierdzeniom, uznając tym samym ugodę między stronami za wiążącą.

Prawnicy Ronaldo triumfują, ponieważ ta decyzja znacząco przybliża ich klienta do pomyślnego zakończenia sprawy cywilnej.

Ostateczna decyzja o tym, czy proces będzie kontynuowany, zależy teraz od sądu wyższej instancji. Wcześniej reprezentantom piłkarza udało się skutecznie doprowadzić do oczyszczenia go z zarzutów karnych.