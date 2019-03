Ronaldo z kolejnym biznesowym "dzieckiem". Zainwestował w klinikę przeszczepu włosów

Video: Eurosport

Cristiano Ronaldo bohaterem Juventusu w starciu z Atletico...

To była magiczna noc w Turynie. Juventus pokonał Atletico Madryt 3:0 i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem spotkania został Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił trzy gole i w zasadzie samodzielnie poprowadził Juve do awansu.

