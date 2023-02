Mourinho odesłany na trybuny. Koniec niechlubnej serii we Włoszech

Zdecydowały karne. Przegrany debiut Bereszyńskiego w Napoli Przygoda Bartosza... czytaj dalej » Do wtorkowego meczu ekipa z Lombardii nie wygrała 30 meczów z rzędu w Serie A (23 w obecnej kampanii i siedmiu w jej ostatnim sezonie gry w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli sezonie 1995/96), a więc tylu samo, co dotychczasowy niechlubny rekordzista - Ancona.

W przypadku braku trzech punktów z Romą beniaminek zostałby najgorszą drużyną w historii pod tym względem. Kto, jak kto, ale Giallorossi mogli dobrze kojarzyć się kibicom z Cremony. To właśnie drużynę Jose Mourinho ekipa prowadzona przez Davide Ballardiniego na początku lutego wyrzuciła z ćwierćfinału Pucharu Włoch, wygrywając na Stadio Olimpico 2:1.

Zalewski bez błysku

Kto by przypuszczał, że na Stadio Giovanni Zini dojdzie do powtórki. Sensacją zaczęło pachnieć od 17. minuty, wtedy gospodarze objęli prowadzenie po kapitalnym strzale Franka Tsadjouta. Wydawało się, że rzymianie ruszą do odrabiania strat, ale nic takiego się nie wydarzyło. Co gorsza, na początku drugiej połowy czerwoną kartkę za skrytykowanie decyzji sędziego zobaczył Mourinho.

Źródło: EPA/SIMONE VENEZIA Roma nie potrafi ustabilizować formy

Wprawdzie jego ekipa zdołała wyrównać w 71. minucie za sprawą Leonardo Spinazzoli, jednak niespełna kwadrans później arbiter odgwizdał rzut karny dla Cremonese po faulu bramkarza Rui Patricio na Davidzie Okereke. Jedenastkę na bramkę zamienił wprowadzony chwilę wcześniej Daniel Ciofani. Do ostatniej minuty rzymianie nie zdołali odwrócić już losów spotkania. Kibice beniaminka mogli w końcu odetchnąć z ulgą.



30 - #Cremonese ended the joint-longest streak without a win for a club in Serie A's history (30, alongside Ancona between 1993 and 2004). Light.#CremoneseRoma#SerieApic.twitter.com/bvv2MAbc8Q — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 28, 2023

Do 63. minuty grał na pozycji prawego wahadłowego reprezentant Polski Nicola Zalewski i niczym szczególnym się nie wyróżnił.

Porażka Romy kosztowała ją spadek na piąte miejsce w tabeli Serie A kosztem lokalnego rywala - Lazio. Cremonese przesunęło się na miejsce przedostatnie.

Wyniki 24. kolejki Serie A:



sobota

Empoli - Napoli 0:2

Lecce - Sassuolo 0:1



niedziela

Bologna - Inter Mediolan 1:0

Salernitana - Monza 3:0

Udinese - Spezia 2:2

AC Milan - Atalanta Bergamo 2:0



poniedziałek

Verona - Fiorentina 0:3

Lazio Rzym - Sampdoria Genua 1:0



wtorek

Cremonese - AS Roma 2:1

Juventus Turyn - Torino 4:2