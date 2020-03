"Już nie możecie powiedzieć, że nie wiedzieliście". Szymon Jadczak przed derbami Krakowa

29.10 | Marzena S., była prezes Wisły Kraków została we wtorek aresztowana przez poznański sąd na trzy miesiące. Kobieta we wrześniu usłyszała zarzuty finansowych nadużyć wobec piłkarskiego klubu. Wtedy sąd nie zdecydował się na zastosowanie aresztu. Wtorkowa decyzja o areszcie zapadła po uwzględnieniu zażalenia prokuratury. Aresztowany został również były wiceprezes Wisły Robert S.

Rafał Kazimierczak: Wybierasz się na stadion Cracovii?



Szymon Jadczak: Pisanie tej książki z kibicowania polskiej piłce wyleczyło mnie dosyć mocno, ale na derby się wybieram.



To po co tam idziesz, skoro jesteś wyleczony?



Służbowo, tylko służbowo. Chcę zobaczyć, jak ten mecz będzie wyglądał bez kibiców gości. Czy przypadkiem fani Wisły czegoś nie przyszykują. Atmosfera jest gorąca, bo chyba pierwszy raz w historii mamy sytuację, że kibice Cracovii, którzy nienawidzą kibiców Wisły, wstawili się za nimi do zarządu swojego klubu.

Źródło: Michał Klag / reporter Derby z września 2019 roku

Wstawili, czyli chcieli, żeby tych z Wisły jednak wpuszczono na trybuny?



Derby bez kibiców Wisły to i dla kibiców Wisły, i Cracovii, mecz stracony. Nie będą mieli do kogo skierować swojej nienawiści. A kierowanie jej w powietrze, do pustego sektora gości, to nie ta sama przyjemność, co do znienawidzonego wroga. Strzelanie racami w powietrze, a nie w sektor gości, to też średnia frajda.

Oświadczenie ocierało się o groźby karalne

Pytanie podstawowe - dlaczego fani Wisły nie zostaną wpuszczeni na stadion? Ze strachu, czym to się może skończyć?



Ubogo w bramki, bogato w kartki. Cracovia lepsza od Arki Więcej żółtych... czytaj dalej » To jest bardzo ciekawa historia. Precedens, bo zarząd Cracovii od dawna myślał, jak to zrobić, by ich nie wpuścić. Nikt nie ukrywa, że derby są uciążliwe dla wszystkich.



Po pierwsze - znowu mogłoby dojść do demolki. Ostatnie derby zakończyły się wyrwaniem przez fanów Cracovii grzejników, przez co część stadionu Wisła została zalana. Straty wyceniono na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Po drugie - z tego, co wiem, zarząd Cracovii mógł liczyć, że jeśli zabraknie kibiców Wisły, to z meczu uda się zdjąć status imprezy podwyższonego ryzyka, dzięki czemu zaoszczędzą, chociażby na mniejszej liczbie ochroniarzy. I zarobić, bo na całym stadionie będzie można sprzedawać piwo. Podczas niedawnego spotkania u wojewody, gdzie byli i przedstawiciele obu klubów, i służb, zdecydowano, że będzie to jednak mecz podwyższonego ryzyka.



Głośno było o depozycie - Wisła miała wejść na trybunę, jeżeli klub wpłaci 45 tysięcy złotych.



Tak, kilka tygodni temu wydano komunikat, po którym zaczęła się drama na łamach mediów społecznościowych i tych tradycyjnych. Interesujące, że najmocniej zareagowali kibice Cracovii. Ich oświadczenie, skierowane do zarządu swojego klubu, umieszczone w sieci, ocierało się o groźby karalne. Wydał je fanklub z Londynu. To są ludzie, którzy w Polsce za bardzo nie mogą się pojawiać, za jakieś grzeszki związane z działalnością pseudokibicowską. Jak widać i tak mają najwięcej do powiedzenia.



Groźby wobec zarządu swojego klubu?



Tak jest. Kibice twierdzą, że były dwie wizyty u wiceprezesa Jakuba Tabisza, z prośbami i "nie prośbami", jak to określili. Próbowali go przekonać, żeby wpuścił na stadion tych z Wisły. Klub twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca. Że wszystko jest w porządku.

Zostali kibole niższego szczebla

Cały czas używasz słowa kibice, nie kibole.



No tak, zamiennie ich używam. Bo gdzie jest granica między kibicowaniem i kibolstwem?



Miałem nadzieję, że dowiem się tego od Ciebie.



Piłka nożna wywołuje emocje, często negatywne. W kibolach wywołuje bardzo negatywne.



Powiem inaczej. Czy znany polityk, znany poseł, adwokat lub biznesmen, który mówi, że "trzeba doje*** tym żydom z Cracovii", to kibic, czy kibol? A tak się dzieje w Krakowie. Z jednej strony słyszysz "jeb** żydów, jeb** parchy z Cracovii", a z drugiej - "jeb** milicyjne kur**", czyli Wisłę.



Gol w ostatniej akcji meczu. Wisłę Kraków skrzywdził jej były piłkarz Wielkie emocje w... czytaj dalej » Przyjęło się, że kibol to ten od zadym na stadionie. A hejter, który wypisuje oszczerstwa i bluzgi w internecie, to kto? Granica jest płynna.



Czas sobie uświadomić, jak bardzo jest to wszystko zwichrowane, skoro strony, które nienawidzą się i mordują, wystąpiły w swojej obronie. Doszło przecież do tego, że kibice Cracovii chcieli tę kaucję za Wisłę zapłacić. Na co kibice Wisły się obruszyli, bo nie będą za nich płacić jakieś Pejsy.



A dlaczego sami jej nie wpłacili?



To jest kolejne dobre pytanie. Wiślackie struktury, teraz już stricte kibolskie, po zatrzymaniu "Miśka" są bardzo słabe.



Chwila, nie wszyscy będą wiedzieć, o kim mowa.

O byłym przywódcy bojówki Wisła Sharks. Paweł M., pseudonim "Misiek", absolutny lider i władca. Zatrzymano go we wrześniu 2018.

Wcześniej rozbito Wisła Sharks i aresztowano kilkanaście osób. Damiana D., czyli byłego wiceprezesa Wisły, zatrzymano na wiosnę 2019. On był równolegle i wiceprezesem klubu, i bojówkarzem Sharksów.



I teraz tak. "Misiek" zaczął składać wyjaśnienia, w areszcie siedzi już kilkanaście obciążonych przez niego osób. Żelazna zasada kiboli jest taka, że nie współpracujemy z policją i prokuraturą. Milczenie. I do pewnego momentu, co widać w aktach, rzeczywiście odmawiali wyjaśnień. W pewnym momencie ta grupa zorientowała się jednak, że jak będą tak siedzieć "na sztywno", to po wyjaśnieniach "Miśka" dostaną kolosalne wyroki. A "Misiek" czasami się myli, czasami przejaskrawia, czasami pomawia tych, których nie lubił, a pomaga tym, których lubił. Zapadła więc decyzja, z punktu widzenia kibolskiego przełomowa, że zaczynają mówić. Niektórzy mniej, niektórzy więcej.

Źródło: Getty Images Fanów Wisły zabraknie na stadionie Cracovii



Szymon, cały czas rozmawiamy o tym, dlaczego Wisła sama nie wpłaciła kaucji, tak?



Cały czas.



Na wolności zostali kibole niższego szczebla albo ci już wcześniej z jakichś powodów wyeliminowani z grupy. Teraz do grona przywódców Wisły aspiruje Marek Z., pseudonim "Korek", którego pokazałem w reportażu w "Superwizjerze", jak się nie popisał inteligencją, w środku dnia w środku miasta przed kamerami monitoringu kopiąc 15-letniego chłopaka, syna przywódcy Cracovii. Potem jeszcze wrócił i skopał go po raz drugi. Dostał za to trzy lata więzienia, jakiś czas temu wyszedł i próbuje przejąć struktury Wisły. Jest anegdota z nim związana. Kiedyś, podczas przesłuchania, śledczy zapytał go o stan cywilny, na co Marek Z. odparł: "cywil".

"Korek" jest mocno związany z Michałem S., pseudonim "Skopek", a ten z kolei siedzi obecnie w areszcie i rozmawia z prokuraturą, przez co w gronie kiboli jest skompromitowany, a pośrednio kompromituje też swojego kumpla "Korka". Co sprawia, że na dziś tak naprawdę kibole Wisły są sierotami pozbawionymi przywództwa.



Podsumowując - Wisła nie płaci kaucji i nie idzie na derby, bo jej struktury kibolskie są rozbite, nie mają takiego wpływu na klub.

Źródło: Getty Images Fan Cracovii

Miotacz gazu i maczeta w bagażniku

Kibice nie lubią się na całym świecie. Dlaczego w Krakowie zabrnęło to w tak ponure rejony, że w ruch szły maczety i widły?



Od dwóch lat jest na szczęście spokojniej. Wcześniej rzeczywiście było strasznie. Powodów jest kilka. Kraków to miasto, gdzie na względnie małym obszarze mieszka bardzo dużo ludzi. Centrum to ciasne miejsce. Non stop wszyscy na siebie wpadają i wszystko o sobie wiedzą. Jeśli jesteś kibicem Wisły, to ciągle tego kibica Cracovii spotykasz. I musisz być przygotowany na konfrontację.



I co, to tłumaczy maczety?

W pewnym momencie kibole zorientowali się, że aby poruszać się po mieście bezpiecznie, muszą coś przy sobie mieć. A historia uczy, że jak już coś masz, to prędzej czy później tego użyjesz.

Ważna wygrana Wisły Kraków. Błaszczykowski z kapitalnym golem O takich meczach... czytaj dalej » Zaczynało się od noży, ale te okazały się niewystarczające. Wiesz, do czego doszło? W książce opisałem, jak zatrzymano do kontroli samochód Damiana D., czyli wiceprezesa Wisły. Co miał w bagażniku? No więc Damian D., wiceprezes Wisły, miał półlitrowy miotacz gazu i maczetę. Ci ludzie zaczęli to nosić niby z troski o własne bezpieczeństwo. Tak to niestety wygląda w Krakowie.



Wygląda czy wyglądało? Pokazałeś mi zdjęcie z kibolskiego wyjazdu na mecz, przyzwoite trunki na stole, oliwki wyłożone na spodek, kultura.



Kibole się cywilizują. Zmniejszył się poziom agresji, to na pewno.



Dzięki czemu?



Społeczeństwo jest coraz bogatsze.



No tak, w książce napisałeś, że kibolstwo bierze się z biedy, głównie z niej.

Dokładnie, ten główny narybek to bieda. Kibolstwo to jest, niestety, dla wielu ludzi jedyna, a z całą pewnością najszybsza ścieżka kariery.



Kariery?



I awansu społecznego, tak. Droga do więzienia też, ale jak już z niego wyjdziesz, to coś odłożone jednak masz.



Inny powód - mnóstwo tych najgorszych kiboli wyjechało z Polski, do Anglii, do Irlandii, do Niemiec, z obawy przed policją lub porachunkami.



Kolejna rzecz - troszkę obudziła się policja.



I wreszcie - ludzie stali się totalnie wygodniccy, nie wyobrażają sobie życia chociażby bez smartfona. Więc pójście na trzy miesiące do aresztu, gdzie tej i innych przyjemności będziesz pozbawiony, powoduje, że nie chcą się w to już bawić. Jest spadek powołań do kibolstwa, że tak powiem. Sytuacja, że w biały dzień kilkudziesięciu chłopa maczetami morduje człowieka, dzisiaj już się nie powtórzy.

Źródło: Getty Images Zabezpieczenie meczu derbowego, rok 2015

Będą udawali, że to, co widzieli, jest w porządku

Myślisz, że Twoja książka otworzyła niektórym ludziom oczy? Pomogła w walce o normalność w piłce?



Hmm... Otworzyła, tak, na pewno, bo dostaję takie sygnały. Ale czy pomogła...



W Bundeslidze sędzia dopiero co dwa razy przerywał mecz, bo na trybunach pojawiał się obraźliwy transparent. W końcówce piłkarze obu drużyn - Bayernu i Hoffenheim - wymieniali między sobą podania i uwagi, zamiast grać, pokazując kibicom, że miejsca na hejt i agresję na stadionie nie ma. U nas niemożliwe?



Trener z laptopem wytykał błędy gwiazd. "Potrafimy tylko znęcać się nad naszymi ligowcami" Michał Probierz... czytaj dalej » Że stop, gwizdek, panowie, nie gramy, wy ściągacie to, a wy to? Niemożliwe. Dlaczego? Od kilku lat zadaję to pytanie ludziom z PZPN-u i ludziom z Ekstraklasy.



Wrzuciłem tweeta po tym meczu Bayernu z żalem, że u nas tak nie może być. Nazwisk zdradzał nie będę, ale od kilku ważnych osób z polskiej piłki dostałem SMS-y - "Tak, ma pan rację". Skoro mam rację, to mogę tylko powtórzyć - dlaczego, mając i władzę, i pieniądze, nie rozwiązują tego problemu?



Dlaczego napisałeś "Wisłę w ogniu", temat jest przecież dołujący, w depresję można wpaść przy czytaniu, o pracy nad nią nie mówiąc?



Między innymi właśnie po to, o co zapytałeś - żeby ludziom otworzyć oczy. Bardzo często spotykam się teraz ze stwierdzeniem: "my nie wiedzieliśmy". To już nie możecie powiedzieć, że nie wiedzieliście.



Zakończmy derbami. Co mają zrobić kibice, którzy chcą ten mecz obejrzeć z miłości dla piłki?



Przede wszystkim wyłączyć głos podczas transmisji. A kiedy mecz będzie przerywany, przez race czy z innych powodów, iść do kuchni zrobić sobie herbatę albo kawę.



To nie jest zachęta.

Niestety. Na pewno będą obraźliwe transparenty, na pewno będzie obrażany wiceprezes Tabisz. Na pewno piłkarze nie zrobią tego, co zrobili ci Bayernu i Hoffenheim. Na pewno nie zareagują Ekstraklasa i PZPN.

A po meczu wszyscy rozejdą się do domów i będą udawali, że to, co widzieli, jest w porządku.