Cracovia chciała, ale nie miała Jesusa Imaza

Piłkarze Cracovii w poprzedniej kolejce przegrali z Legią Warszawa 0:1, tracąc gola w samej końcówce. Tym samym podopieczni Michała Probierza niemal pogrzebali swoje szanse na miejsce w pierwszej trójce. Przed wtorkowym meczem "Pasy" traciły do trzeciego Piasta Gliwice już jedenaście punktów. Na dodatek do Krakowa przyjechała Jagiellonia, która nie przegrała żadnego z ostatnich czterech spotkań. Obie ekipy miały przed tym meczem po 48 punktów.

Mecz mógł się rozpocząć idealnie dla Cracovii. Była 3. minuta, gdy Janusz Gol stanął przed znakomitą szansą na zdobycie bramki. Pomocnik przejął futbolówkę na piątym metrze i uderzył ile sił, ale fatalnie przestrzelił. Ta niewykorzystana sytuacja bardzo szybko zemściła się na gospodarzach.

Była 20. minuta, gdy sędzia Tomasz Kwiatkowski podyktował rzut karny dla Jagi. Po uderzeniu jednego z piłkarzy gości piłki ręką dotknął obrońca Niko Datković. Arbiter skorzystał z systemu VAR i słusznie przyznał jedenastkę przyjezdnym. Jesus Imaz podszedł do piłki i oddał pewny strzał. To jego piąty gol z karnego w pięciu ostatnich meczach.

Źródło: Newspix Jesus Imaz pewnie wykorzystał rzut karny

Cracovia grała bardzo chaotycznie w ofensywie, miała problem ze skutecznym dośrodkowaniem w pole karne, o strzałach nie wspominając. Kiks gonił kiks. Nie inaczej było z niecelnym uderzeniem z dystansu Airama Cabrery. W odpowiedzi prawą stroną popełnił obrońca gości Andrej Kadlec i mało brakowało, a podałby do jednego z kolegów oczekujących na piłkę, jednak jego intencje odczytał Michal Pesković.

Mało brakowało

W drugiej odsłonie Cracovia ruszyła do ataku. Gospodarze wprawdzie nie mieli przygniatającej przewagi, ale częściej gościli w polu karnym rywali i jego okolicach. Najlepszą okazję stworzyli w 65. minucie, gdy po dośrodkowaniu z prawej strony Cabrera próbował przelobować Kelemena, ale golkiper był świetnie asekurowany przez Nemanję Mitrovicia, który wybił piłkę niemal z linii bramkowej.

Źródło: Newspix Airam Cabrera był najgroźniejszym piłkarzem Cracovii

W kolejnej sytuacji gości uratował już Kelemen. Ponownie przed szansą stanął Cabrera, który uderzył nieczysto, ale celnie z bliskiej odległości, jednak bramkarz popisał się znakomitą interwencją. Natomiast chwilę później za swoje wcześniejsze fatalne próby zrehabilitować się mógł Gol, ale po kolejnym strzale z dystansu piłka przeleciała obok słupka.

Choć sędzia doliczył trzy minuty, to żaden z zespołów nie stworzył już okazji do zdobycia bramki. Trzy punkty pojechały do Białegostoku, a Jagiellonia awansowała na 4. miejsce w tabeli kosztem wtorkowego rywala.

Cracovia - Jagiellonia Białystok 0:1 (0:1)

Bramka: Jesus Imaz (20, rzut karny)